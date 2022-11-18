Выборы в Берлине в 2021 году были такими хаотичными, что их придётся провести заново

В Берлине уже привыкли с юмором относиться к тому, что многие вещи работают не так, как надо, а поезда и самолёты постоянно опаздывают, однако это уже не смешно, отмечает Das Erste. Выборы в городской парламент в сентябре 2021 года были так плохо подготовлены и проходили в таком хаосе, что теперь объявлены недействительными и должны быть проведены заново. В конечном итоге это может стоить мэру города её должности, подчёркивает немецкий телеканал.

Добро пожаловать в Германию — и в немецкую столицу, которая считает, что у неё всё в порядке, даже когда ничего уже не в порядке, которая давно привыкла к опозданиям на железной дороге и в аэропортах и к тому, что нужно потратить месяцы, чтобы подать заявку на получение удостоверения личности. Ко многому, что раздражает и, вообще-то, должно быть устранено, в Берлине относятся с юмором, однако это уже не смешно. Выборы в городской парламент в сентябре 2021 года были так плохо подготовлены и проходили в таком хаосе, что теперь они объявлены недействительными — и их необходимо провести заново. Репортаж Маркуса Рейера.

Длинные очереди перед избирательными участками, голосование намного позже 18 часов, отсутствующие или неправильные бюллетени — такими были выборы в Берлине осенью прошлого года. Специалист по государственному праву Кристиан Вальдхофф тогда участвовал в процессе в качестве помощника. В хаосе на выборах в тот период он видит проблему берлинского руководства.

КРИСТИАН ВАЛЬДХОФФ, специалист по государственному праву в Берлинском университете имени Гумбольдта: В администрации Берлина, по моему личному мнению, некоторые вещи работают не очень хорошо. Однако то, что сейчас случилось на выборах, придаёт этому политическое значение.

Провал выборов в Берлине — единичный случай или отказ системы? Проводим расследование.

В районе Берлина Митте находится офис стартапа Carl Finance. Около 25 сотрудников дают консультации, в основном компаниям среднего уровня, когда те ищут преемников на руководящие посты — например, по причине возраста. Провал выборов — это только верхушка айсберга, рассказывает один из руководителей фирмы.

КУРОШ ДАНИЭЛЬ ХАБИБИ, один из руководителей компании Carl Finance: Ситуация такова, что мы регулярно слышим от сотрудников, что постоянно возникают сложности с тем, чтобы назначить встречу, найти человека, с которым можно обсудить свой вопрос. Возникают языковые барьеры, — например, если мы привезли сотрудника в Германию из-за рубежа.

Мартин Горниг — почётный профессор городской и региональной экономики в Техническом университете Берлина. Кроме того, он ведёт исследования промышленной политики в Немецком институте промышленных исследований DIW. Его впечатление: в том, что касается поддержки работы на местах, столице потребовалось много времени, чтобы отреагировать на экономический рост и приток жителей в последние годы.

МАРТИН ГОРНИГ, профессор экономики в Техническом университете Берлина: Соответственно, сейчас видны тенденции к повышению эффективности. Это повышение эффективности в первую очередь связано с близкими к экономике сферами. Разумеется, при этом можно сказать, что в других областях, в нормальном рабочем процессе, продвинуться пока не удалось.

Например, подать заявку на получение удостоверения личности — на это в Берлине потребуется время. В некоторых районах города график приёмов по этому вопросу расписан уже до января.

Те, кто работает в администрации Берлина, бьются над совсем другими проблемами. Штефан Гёльднер — чиновник в администрации района Штеглиц-Целендорф. Эти кадры он сделал там: запертые двери, лифты, которые постоянно выведены из эксплуатации, неработающие туалеты. Таковы последствия многолетней политики экономии, к которым добавляется нехватка персонала.

ШТЕФАН ГЁЛЬДНЕР, чиновник администрации района Штеглиц-Целендорф в Берлине: Это приводит к тому, что некоторые, когда они всё это видят, говорят: ох, я лучше не буду с этим связываться.

Вернёмся к провалившимся выборам, прошедшим целый год назад. Они всё ещё могут стать проблемой для действующего мэра — в том случае, если повторные выборы в феврале приведут к совершенно иному распределению сил в Берлине. В конечном счёте Франциска Гиффай, вероятно, может потерять свою должность мэра.

Дата выхода в эфир 16 ноября 2022 года.