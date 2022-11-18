 

На “однушку” в Москве надо копить 15 лет

18.11.2022, 4:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Семье, которая решит приобрести квартиру в Москве без помощи ипотечного кредита, придется в среднем копить 7 лет для покупки “однушки” площадью 38 кв. м.

Такой срок получается, если использовать методику расчетов, предложенную Росстатом. Ведомство предлагает брать среднюю зарплату по столице и вычитать из нее прожиточный минимум, получая сумму в 69,5 тыс. рублей.

Средняя стоимость “квадрата” на первичном рынке столицы сейчас составляет 314 тыс. рублей. И получается, что двум членам семьи действительно хватит семь-восемь лет, чтобы накопить необходимую сумму.

Однако такая методика, по сути, учитывает только расходы на еду и ЖКХ, но не берет в расчет стоимость медицинских расходов, трат на транспорт, отдых и т. д. Кроме того, в расчет не берется инфляция.

Реальный же срок, за который можно обзавестись достаточной суммой для приобретения квартиры, составляет не менее 15 лет, подсчитали аналитики “Миэль”. При этом жилье, на которое надо копить более 5 лет, уже относится к категории “недоступное”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07.20 / Скандалы: Полицейский не решил со спецслужбами

13.06.22 / Эх, Настя! – Личное мнение

16.06.22 / “Укусила змея”: поход в лес для тюменского грибника обернулся реанимацией

26.05.21 / Индонезийская криптобиржа Pintu получает серию A за 6 миллионов долларов во главе с Pantera, Intudo и Coinbase Ventures

30.07.22 / LA Times – «пожалуйста, не приезжайте» — жители Мехико жалуются на наплыв американских мигрантов

14.11.22 / Скандалы: Авось не врежется

22.06.22 / В асфальт предлагают добавлять переработанные шины

15.05.21 / Элегантные и женственные в любом возрасте: учимся носить юбки на примере зрелых японских женщин

17.12.21 / В Волгограде спасли застрявшего в заборе олененка

24.05.22 / Во Франции массово закрываются неотложки из-за нехватки медперсонала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика