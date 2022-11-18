Великобритания сокращает расходы, но это может и навредить экономике

Правительство Великобритании намерено повысить налоги и сократить государственные расходы, пишет CNN: это необходимо для стабилизации финансового сектора. Впрочем, такие меры могут и навредить экономике. Аналогичная экономическая политика 2010 года привела к сокращению британского ВВП.



AP

В последний раз, когда министр финансов Великобритании объявил о планах по налоговой и бюджетной политике, на рынках началась паника, что в конечном итоге привело к отставке премьера, пишет CNN. Новое британское правительство не намерено повторять эту ошибку.

Канцлер казначейства Великобритании Джереми Хант намерен презентовать бюджет, который восстановит доверие к британским государственным финансам: однако, как отмечает CNN, сделать такое заявление будет проще, чем воплотить эту политику в жизнь. Экономика страны находится на грани рецессии, процентные ставки продолжают расти, что провоцирует беспокойство инвесторов. Таким образом, от Ханта требуется сложное, компромиссное решение.

Согласно данным некоторых СМИ, новое британское правительство намерено повышать налоги и сокращать расходы: как пишет CNN, новая эра экономии поможет восстановить доверие финансовых рынков, однако не сможет ослабить страхи по поводу мрачных экономических перспектив Великобритании. Издание отмечает, что сейчас британский ВВП меньше, чем он был до пандемии коронавируса. Английский ЦБ предрекает долгую рецессию, которая рискует растянуться до 2024 года.

Новые меры по сокращению расходов могут ухудшить ситуацию, отмечает CNN. Программа мер экономии, принятая в Великобритании в 2010 году, привела к сокращению ВВП на 1%. Вводимые сейчас новые повышения налогов могут опять снизить уровень потребления среди населения.

Как отмечает CNN, существует множество причин нынешнего кризиса в Великобритании. Какие-то факторы носят глобальный и внешний характер (например, резкий рост цен на энергоресурсы), какие-то связаны непосредственно с внутренними событиями. По мнению бывшего сотрудника английского ЦБ Майкла Сандерса, британская экономика до сих пор не оправилась от удара, нанесённого брекситом.