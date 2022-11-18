 

Бросила карьеру и стала многодетной мамой: как живет звезда сериала “Дорогая Маша Березина” Азарова

18.11.2022, 3:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Анна Азарова знакома зрителям по главной роли в сериале “Дорогая Маша Березина”. После громкого успеха ленты актриса еще несколько лет радовала поклонников новыми работами, а потом совсем пропала с экранов. Теперь о знаменитости почти ничего не слышно.

Анна Азарова появилась на свет в 1980 году и выросла в простой семье. Родители будущей звезды не имели отношения к творчеству и публичности, но несмотря на это, она решила связать жизнь с камерами. К 16 годам Анна начала модельную карьеру и перебралась во Францию. Следующие несколько лет девушка активно работала, участвовала в показах и фотосессиях, самостоятельно зарабатывала на жизнь.

В начале нулевых модель вернулась в Россию и решила попробовать себя в актерской карьере. В 2004 году она дебютировала в картине “Даже не думай 2: Тень независимости”, а затем снялась в проекте “Дорогая Маша Березина” и прославилась на всю страну. В главную героиню сериала, а заодно и в саму Азарову, влюбились многие зрители.

После такого грандиозного успеха Анне пророчили блестящую карьеру на экранах. Однако следующие роли актрисы оказались не такими яркими. За 10 лет съемок фильмография звезды регулярно пополнялась новыми работами, а затем она прекратила сниматься. Карьера отошла на второй план, когда в жизни Азаровой появилась большая семья.

После возвращения в Москву актриса познакомилась с предпринимателем Павлом Башниным. В 2008-м у пары родились двойняшки Дмитрий и Григорий, а в 2012-м и 2015-м – дочери Александра и Маруся. Несмотря на появление наследников, официально свои отношения влюбленные не оформили. В Сети не раз ходили слухи о расставании супругов, но теперь, судя по всему, все разногласия остались в прошлом.

Съемки в кино актриса давно забросила. Последние 10 лет она не появляется на экранах. Сейчас, в свои 42 года, Анна Азарова живет с большой семьей в загородном доме и не распространяется о личном.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02.22 / Снова в поиске – Личное мнение

09.08.22 / Учения вплоть до объединения — Китай продлевает военные манёвры вокруг Тайваня

19.03.22 / Новый метод улучшает обнаружение раковой ДНК в крови

04.08.20 / Бывший король Испании Хуан Карлос покидает страну из-за финансового скандала

10.07.21 / Алексея Навального поместили в штрафной изолятор за критику движения «Талибан»*

18.04.22 / Аренда яхт в Москве и Подмосковье: коллекция лучших яхт от чартерной компании номер один «Подмосковная Ривьера» и лучшие впечатления

27.05.22 / Мнение: Украинизация ливерной колбасы

15.07.20 / Санкции: Китай Соединенным Штатам – “В эти игры можно играть вдвоём”

03.02.22 / Российские вымираты

19.10.20 / Охренеть! Израильтянам не хватает своих проблем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика