“Я сейчас тебе покажу!”: убитая горем Долина с оружием бросилась на мужиков

67-летняя Лариса

Долина — взрослая самодостаточная женщина с тяжелым и даже слегка властным

характером. Она признается, что сильная натура отталкивает мужчин, поэтому у

нее не складываются серьезные отношения.

В арсенале певицы серьезное оружие — ее

жестокость, способная не только ранить, но и убить. Скорее всего, когда отношения

идут не по плану Ларисы Долиной, она, словно воин, бросается на мужиков.

Убитая горем

одиночества Лариса Долина находит утешение в работе: она много снимается в

музыкальных шоу и готовится к открытию собственного джаз-бара в Москве. В

разговоре с Пятым каналом психолог Ирена Сирма пояснила, что для сильной

женщины важно оставаться финансово независимой.

Кроме этого,

эксперт привела яркий пример доминирования сильной женщины в отношениях. По ее

словам, в такой паре можно услышать похожую фразу: “Я сейчас тебе покажу,

как гвоздь забивать надо!”. Получается, что своими словами сильная женщина,

такая как Лариса Долина, убивает мужское эго и никакая внешняя красота не может

это предотвратить.

Интересно, что для

поддержания этой самой внешней красоты Лариса Долина практикует интервальное

голодание. Это такой режим питания, когда перерывы между приемами пищи доходят

до 16 часов.

Однако, многие эксперты не поддерживают такой подход. Так, в

беседе с RT бодибилдер Руслан

Богатырев советует ориентироваться на сбалансированный рацион, а перерывы между

ними. Возможно, Ларисе Долиной стоит попробовать пересмотреть свою диету.