 

“Полтора-два миллиона”: жена футболиста Погребняка достала заначку ради шикарного новогоднего отдыха

18.11.2022, 1:49, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Основной доход оборотистой жене знаменитого футболиста приносит руководство тикток-хаусом PopStar. “Я могу прожить даже на миллион в месяц, – признается скромница Маша. – Но это с учетом, что на мне трое детей и родители, которых я содержу полностью. Миллион – это минимальная сумма, на которую можно не жить – просто существовать. Это просто на хлеб, что называется. Без магазинов, без путешествий. А для комфортной жизни, чтобы ни в чем себе не отказывать, мне в месяц требуется миллионов 5-7”.

Текущая нестабильная экономическая ситуация на Погребняк особенно не сказалась. “Я хотя и потеряла 40 процентов доходов, но тратить меньше не стала, – призналась она “Дни.ру”. – У меня всегда была заначка. И сейчас планирую, что на новогодний отдых потрачу из нее полтора-два миллиона рублей”.

У Марии Погребняк трое сыновей. Их обучение обходится около трех миллионов в год. “Переводить их в более дешевую школу не планирую – старший сын в будущем году школу оканчивает, так что нет смысла. А остальных детей потянем! Они получают два образования – по российской и по британской программе. Будут умные, как я (улыбается)!” – заявила Мария жена Павла Погребняка.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02.22 / «А с кем воевать? Кто нападает?»

28.07.22 / С 2008 года коммерческие пилоты США более 60 раз наблюдали НЛО

14.05.22 / Инфляция в США — не происки Путина, а способ избежать дефолта

09.01.21 / Инопланетяне охотятся за душами людей?

01.08.22 / RENAULT начала продажи обновленного KOLEOS на рынке Белоруссии

14.12.20 / Российские конфеты «Шоколадный глаз» стали лидером кондитерского рынка ЕС

27.10.20 / И все благодаря собаке: Ума Турман встречается с архитектором Питером Саббетом

10.11.21 / С 1 января 2022 года Instagram позволит за деньги просматривать приватные профили пользователей

23.05.21 / Капуста полезна не только для фигуры. Простые маски для лица, которые идеальны летом

26.09.22 / Когда Европа закрыта: куда отправятся россияне отмечать Новый год 2023

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика