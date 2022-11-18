 

Мнение: Бритва Оккама в действии

18.11.2022, 1:22, Разное
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Из всех объяснений надо, как правило, выбирать самое простое, но не противоречащее максимальному числу известных фактов. Украинская зенитная ракета, которая полетела “назад”, на Польшу – как-то маловероятно. То, что украинцы типа “назло” решили пульнуть по Польше в то время, когда их самих обстреливали из России – тоже как-то слишком изысканно.

А вот объяснение, что среди наводчиков ракет сидят в РФ такие же точно раздолбаи, как и повсюду в РФ – тут уже, как говорится, “верю сразу и навсегда”. Тем более, что сегодня вроде как выносят, наконец, многострадальный вердикт в Голландии по делу малайзийского Боинга, и там, скорее всего, точно такая же ошибка наводчика (думал, что палит по летящему на шести км украинскому транспортнику, а вмазал в пролетающий гораздо дальше и на высоте 12 км пассажирский лайнер – по прямой во фронтальной проекции они представляются одной и той же точкой).

Кто служит в российской армии? Поколение ЕГЭ, поколение троечников “по жизни”. Взять широту от одной цели, а долготу от другой – да запросто. Я имею опыт преподавания в школе, не удивляюсь ни разу. Странно, что раньше такого не было – наверно, просто не замечали.

Источник: Размышления вольного социолога


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