 

Мнение: О шокирующем сеансе саморазоблачения… Наглость или цинизм?

18.11.2022, 0:55, Разное
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Иной раз, когда слушаешь российских политиков, так и хочется воскликнуть: «Да заткнись же ты, наконец!». И дело даже не в том, что молчание — золото: за умного большинство отечественных спикеров, по которым Чезаре Ломброзо просто рыдает, не сойдут ни при каких обстоятельствах. Но их заткнутый наглухо рот хотя бы вреда не принесёт, в отличие от слов…

Однако даже и на этом фоне порой наблюдаются совсем уж особые случаи.

Как вот такой, например.

Хорошо хоть политик «не наш».

Генсек #НАТО Йенс Столтенберг, которому уже подыскивают замену, сказал буквально — словами и ртом — следующее. «Прекращение огня в Украине не является в нынешних условиях первоочередной задачей Альянса».

Откровенно, да.

А мы «запомним этот твит». На тот случай, если вдруг украинское агентство его потрёт или перепишет, сославшись на трудности перевода, вот скриншот.

Не знаю, можно ли было более чётко заявить о том, что #НАТО:
— является не просто «союзником» Украины в её войне против России, но активным участником с правом решающего голоса;
— имеет в этом «украино-российском» конфликте свой интерес, который не обязательно совпадает с интересами самих украинцев;
— и готово за этот интерес всеми способами поддерживать Украину нынешний конфликт буквально «до последнего украинца».

Тем самым Йенс Столтенберг де факто подтвердил, что когда российский президент Владимир #Путин говорит, мол, #Россия воюет не с ВСУ и не с Украиной, а со всем блоком НАТО на территории Украины, он не так уж и сильно перегибает палку. А значит, логично и всё остальное от Кремля — «священная война», «вопрос выживания», «Армагеддон» и т.п.

То есть, энергичный такой пас кремлёвской пропаганде. Зачем?

Ведь Йенс Столтенберг — это не какой-нибудь урка, шагнувший «из грязи в князи» волею Случая и произволом одного человека. За плечами у нынешнего генсека Альянса и вековые традиции западноевропейской демократии, и годы в политике, и победы в конкурентных выборах. Всё это приучает ни единого слова не говорить просто так.

Или всё уже настолько очевидно, что «не стесняться» в проявлениях цинизма сейчас даже нужно, чтобы показать, со сколь глубоким пробором теперь можно класть на Кремль в частности, да и на всю Россию в целом?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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