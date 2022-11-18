 

Члены Республиканской партии внесли в Палату представителей Конгресса США законопроект об аудите помощи Украине

18.11.2022, 0:37, Новости дня
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В Палату представителей Конгресса США внесен проект закона об аудите средств, которые Вашингтон выделяет на поддержку Украины, сообщила республиканка Марджори Тейлор Грин.

Проект закона поддержали еще 10 членов Республиканской партии в Палате представителей. Кроме того, они потребовали заранее отправлять на согласование все документы и обсуждения о тратах на помощь Киеву, будь то поддержка Украины в военной, гражданской или финансовой сферах, передает РИА «Новости».

Грин в Twitter с сожалением отметила, что в Конгресс доставили «ставших инвалидами украинских солдат». По ее словам, такие методы давления на конгрессменов «вызывают глубокую печаль». Как отметила Грин, украинскому президенту Владимиру Зеленскому отдают «тяжело заработанные американские доллары из налогов». «Я призываю к аудиту средств на Украину», – сообщила она.

Напомним, по итогам выборов республиканцы отобрали у демократов контроль над Палатой представителей США. Еще до выборов высказывались предположения, что Республиканская партия может учредить специальную комиссию по расходованию средств, выделяемых Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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