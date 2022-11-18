Мэр Ивано-Франковска Марцинкив призвал горожан переехать в сельскую местность из-за проблем с электроснабжением

В связи с проблемами с электроснабжением жителям многоэтажных домов рекомендуется переехать в сельскую местность или в индивидуальные дома, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

«Кто-то может иметь семью, знакомых в селах», – сказал Марцинкив, подчеркнув, что следует найти место для переезда, так как в многоквартирных домах станет «очень тяжело выживать». Марцинкив полагает, что ситуация с обеспечением электричеством будет только ухудшаться, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Напомним, накануне глава военной администрации Ивано-Франковской области Светлана Онищук предупредила, что «график отключений в Прикарпатье будет действовать круглосуточно».

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