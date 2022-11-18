 

В связи с подрывом путей остановлено движение грузового поезда в Одесской области

18.11.2022, 0:37, Новости дня
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В Одесской области из-за подрыва путей остановлено движение грузового поезда на участке Березовка-Рауховка, сообщают украинские СМИ и соцсети.

Как уточняют украинские СМИ со ссылкой на соцсети, соответствующее уведомление поступило на Одесскую железную дорогу, но официального подтверждения пока не было, передает ТАСС.

В четверг сообщалось о взрыве на одном из объектов критической инфраструктуры Одесской области. В Одесской области заявили, что в регионе складывается очень тяжелая ситуация с энергоснабжением.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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