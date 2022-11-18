 

Те же любимые лица – Личное мнение

18.11.2022, 0:30, Разное
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До Нового года ещё больше месяца, а СМИ уже гадают и предсказывают, какие исполнители порадуют нас в эфире.

Это, конечно, Долина (потом она полетит на Мальдивы). Расторгуев, Маликов, Лещенко и…


Фото: Соцсети

В общем, почти всех позвали.

Не будет, наверное, Аллочки, а в остальном всё, как обычно. Надеюсь, что снова покажут заливную рыбу, которую ненавидит и Ипполит, и Лукашин.

Удивительная вещь — новогодняя развлекательная программа. Люди строгают салаты под Служебный роман, плавно перетекающий в Чародеев. Всё это кино разбавляют Игорь Николаев и Пелагея.

Интересно, самим артистам это не надоело? Впрочем, нет — им нормально.

А вам? Может, накидаете идей для новогодней программы?

Источник: Лена Миро


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