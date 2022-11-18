Те же любимые лица – Личное мнение
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До Нового года ещё больше месяца, а СМИ уже гадают и предсказывают, какие исполнители порадуют нас в эфире.
Это, конечно, Долина (потом она полетит на Мальдивы). Расторгуев, Маликов, Лещенко и…
Фото: Соцсети
В общем, почти всех позвали.
Не будет, наверное, Аллочки, а в остальном всё, как обычно. Надеюсь, что снова покажут заливную рыбу, которую ненавидит и Ипполит, и Лукашин.
Удивительная вещь — новогодняя развлекательная программа. Люди строгают салаты под Служебный роман, плавно перетекающий в Чародеев. Всё это кино разбавляют Игорь Николаев и Пелагея.
Интересно, самим артистам это не надоело? Впрочем, нет — им нормально.
А вам? Может, накидаете идей для новогодней программы?
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Источник: Лена Миро
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