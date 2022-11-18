 

“Труп”: шакалы закопали окровавленную Шпицу в лесной глуши

18.11.2022, 0:27, Разное
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Актриса театра и
кино Катерина Шпица сейчас снимается в очень необычном проекте. Для новой роли
ей приходится сниматься под дождем в лесу при минусовой температуре. Сразу
после дубля актриса надевает теплую шапку и старается быстрее оказаться в
тепле. Пока суровый график не сказался на здоровье Шпицы.

Поклонники интересуются,
почему съемки подобных сцен не провели в южных регионах. Так съемочной команде
было бы намного комфортнее. Но Екатерина ответила, что на то есть свои причины.

Помимо съемок в
непогоду, Катерина Шпица вынуждена ежедневно накладывать специфический грим:
это кровь, грязь и потекший макияж. Интересно, что именно мейкап привлекает самое
большое общественное внимание. По мнению поклонников, жуткие фотографии вызывают
соответствующие ассоциации.

“А после
таких кадров пишут новости, что труп Катерины Шпицы еще не успел остыть… Вот
что значит профессиональная актриса и гримеры”, — отозвались комментаторы.

Знаменитость тоже
заметила, что на основе окровавленных фотографий стали появляться разные статьи
в изданиях. Кажется, актрисе не понравилось, что “шакалы” закопали ее в
лесной глуши.

“Это не
новости, это шакальские заголовки-кликбэйты”, — отреагировала на зверство Катерина Шпица.


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