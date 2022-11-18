Мнение: 8 миллиардов землян, рост смертности на Западе и причины падения рождаемости в СССР

1. 15 ноября население Земли впервые достигло отметки в 8 миллиардов человек. В Армении праздник: юбилейный землянин родился в 130 километрах от Еревана (ссылка). Вместе с тем, если брать последний прибавленный миллиард, то большая часть прироста была обеспечена всего лишь десятком стран (ссылка):



…основной прирост населения до этой отметки обеспечил демографический рост в Азии. Еще почти на 400 миллионов человек прибавилось население в Африке. Среди стран крупнейшим «вкладчиком» названа Индия, прибавившая в населении на 177 миллионов человек. В Китае прибавилось 73 миллиона, при этом там в будущем прогнозируется снижение численности. На третьем месте — Нигерия, а всего основной прирост до восьми миллиардов обеспечили десять стран.

При этом вклад Европы назван отрицательным из-за сокращения численности населения этой части света.

Девять миллиардов человек на Земле ожидаются к 2037 году, а десять миллиардов — в 2058 году. Пик населенности планеты в ООН прогнозируют с 2080 по 2100 год на отметке 10,4 миллиарда.

Впрочем, когда именно будет достигнут показатель в 9 миллиардов, и будет ли вообще когда-нибудь достигнута отметка в 10 миллиардов, никто не знает. Как отмечает Виктор Мараховский, прогнозисты неизменно промахиваются (ссылка):

“Есть авторитетный и ясный прогноз: к 2100 году народонаселение Земли достигнет 10,9 миллиардов человек — после чего стабилизируется или даже начнёт плавное снижение. При этом народонаселение Земли достигнет 9,8 миллиардов человек к 2070-2080 годам и к 2100 году снизится до 9,5 миллиарда. При этом народонаселение Земли достигнет пика в 9,7 миллиарда к 2064 году и снизится на целый миллиард, до 8,7 миллиарда, к концу века.

…Что, вы тоже заметили, что в этом будущем что-то не так? Вся штука в том, что первый прогноз — от Отдела народонаселения ООН. Второй прогноз — от Центра экспертизы народонаселения и миграции. А третий прогноз — от Института показателей здоровья университета Вашингтона. Все три организации авторитетны, почтенны и пользуются передовыми расчётами, чтобы смотреть в завтрашний день. И у них получается довольно слаженный прогноз на ближайшие 20 лет (потому что они знают, сколько сейчас на планете женщин и детей), а потом начинается разлёт в 2 200 000 000 человек. Или, говоря проще, в население пяти южных америк или евросоюзов или полутора китаев и африк.

На самом деле разброс ещё выше.

А если серьёзно – то с четверть века назад я читал прогнозы про “10 миллиардов землян к 2030 году” (чего уже явно не будет) и “8,5 – 10 миллиардов к 2025 году” (это тоже ООН, на минуточку).

Говоря проще – все прогнозные модели берут текущую (а чаще позавчерашнюю) динамику и делают вид, будто она продолжится в будущем. Поэтому, например, модели, обновляемые последние несколько лет автоматически (как вот эта, например), показывают, что “к 2026 году суммарный коэффициент рождаемости в мире опустится до 2,39” – хотя на самом деле он опустился до этой цифры ещё в 2020-м.

На деле глобальная рождаемость падает быстрей, чем демонстрируют любые официально одобренные прогнозы. И нынешний рост населения Земли есть номинальный результат того, что многочисленные старшие поколения во многих странах ещё живы, пока малочисленные младшие продолжают прибывать.

2. Блогер Genby пишет, что несмотря на вроде как окончившуюся/ослабшую эпидемию ковида, смертность в Европе и Австралии в последние месяцы очень высокая – чуть ли не выше, чем была в ковидном 2020 году (ссылка). Также высокой остаётся смертность и в США (ссылка).

Тревожный знак для западных обществ. Возможно, дело в том, что удар пандемии по здоровью людей будет сказываться ещё долго. Кто-то винит последствия особенно жаркого лета в Северном полушарии. А возможно, на Западе народ начал активнее вымирать из-за небывалого экономического кризиса, резко подорожавшей еды и энергии. И похоже, реальные масштабы этого кризиса там занижают.



3. Блогер Александр Фидель высказывает своё мнение о причинах падения рождаемости в СССР и России (ссылка):

А теперь без эмоций. Демография — вопрос крайне сложный, на рождаемость влияют в ту или иную сторону десятки, если не сотни факторов, причем процессы носят крайне инерционный характер, на целые поколения. Общим местом можно считать демографический переход, когда репродуктивное поведение населения меняется от “сколько Бог пошлет” до планирования семьи и приходит к 1-2 ребенка в подавляющем большинстве семей. Обычно он занимает 4 поколения. Связан он с развитием медицины (радикальное снижение детской смертности), урбанизацией, ростом культуры, образованности и материального достатка. Причем при достижения определенного (высокого) уровня жизни в достигшей его прослойке общества рождаемость снова начинает расти.

После социалистической революции демографический переход в России носил просто обвальный характер. Общую причину можно свести к тому, что культура и образованность населения продолжали расти, а вот материальный достаток запаздывал сильнее, чем где-либо, заставляя людей отказываться от многодетности. Попробую детализировать.

Во-первых, везде главным тормозом демографического перехода являлась религия — все конфессии негативно относятся к контрацепции, тем более — прерыванию беременности. В СССР по “религиозному дурману” был нанесен нокаутирующий удар, а значит “гуляй Вася — Бога нет”.

Во-вторых, “социализм раскрепостил женщину”. На практике это означало только то, что если до революции в городах (навскидку, по литературе, воспоминаниям и т.д.) работало 20-30% женщин, остальные были домохозяйками, муж мог содержать семью, то уже с первых лет советской власти ситуация изменилась диаметрально — 70-80% городских женщин работало, т.к. иначе прожить семье было невозможно. Понятно, что и число детей стали ограничивать.

Плюс “проклятый” жилищный вопрос. До революции люди в городах снимали жилье по потребности и достатку. Росла семья, росли с возрастом и квалификацией доходы — люди снимали более просторное жилье. При советской власти всех запихнули в коммуналки и никаких перспектив. Напомню, массовое жилищное строительство и какой-то упорядоченный порядок улучшения жилищных условий (через очередь) появился только при Хрущёве. А до этого — все строго по прихоти начальства, ходи, проси, подлизывайся, глядишь и добавят дополнительные “аршины”. А можно и всю жизнь, независимо от количества домочадцев, промаяться в одной комнатушке. Тоже не стимулирует.

В селе, ввиду консерватизма крестьян и их более низкого уровня образования, процессы шли не так стремительно, но также весьма быстро. В старое время дети были не только “ртами”, но и помощниками с весьма раннего возраста, помогали по хозяйству, заменяли отца, когда он уходил на отхожие промыслы или в запой. При советской власти для участка, выделенного колхозному рабу для пропитания, ввиду его малости, много рабочих рук не требовалось, а вот каждый лишний рот был чувствителен и плодить, растить “рабсилу” для колхоза (за “палочки”) интереса не было. Уже к концу 1930-х многодетные семьи и на селе стали редкостью, что указывает, что и подавляющее большинство крестьян в европейской части страны освоили контрацепцию и прерывание беременности, часто “народными” средствами.

На катастрофическое (по понятиям того времени) падение рождаемости нагляднее всего указывает запрет абортов в 1936 году и введение “материнских” орденов в годы войны. Последнее, понятно, означало, что многодетные семьи стали очень большой редкостью.

Ну и напоследок приведу пример моей семьи. У моих бабушек и дедушек, родившихся до революции, было по 3-4 взрослых братьев и сестер (а родившихся, понятно, ещё больше) У этого сонма дядь и тёть моих родителей уже только у двоих было по трое детей, причём в обоих случаях они (включая мою маму), судя по всему, появились на свет исключительно благодаря сталинскому запрету абортов.

Такие вот дела.