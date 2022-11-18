Мнение: Катюху выгнали из СПЧ!

Если говорить о хоть каких-то полезных свойствах “СВО” – оно одно: как и любая экзистенциальная ситуация, война, пусть даже локальная, хорошо высвечивает людей и показывает подлецов – в общем, проясняет репутации. В скольких нам всем пришлось разочароваться начиная с 24 февраля, сколько скрытых людоедов и упырей внезапно проявились и принялись клацать вонючими клыками! Жуть. Взять хоть ту же Марию Шукшину, которая вроде бы отметилась как беззаветный борец с “вакцинацией”… а в СВО проявила себя как полноценная Z-упыриха, то есть упыриха в квадрате.

Но, к счастью, было и наоборот. Вот Катя Винокурова. К ней я пристрастен, поскольку еще в “нулевых” она, будучи хищноватой совсем юной девочкой-лисичкой, ходила на Чаепития моей Бесплатной партии в московском кафе у м. Китай-город (предшественницу Шоколадницы), и я с тех пор следил за ее успехами.

Успехи у Кати были двусмысленные: сначала ее манила слава “светской хроникерши” Божены, потом, со смертью светской хроники в РФ, она попыталась стать серьезной политической журналисткой, потом уже и сама независимая журналистика в России оказалась при смерти, Катя, накопившая опыта и связей, заматерела, занялась светской жизнью по-настоящему, во время начала “реновации” сцепилась с самим Навальным и тот удостоил ее личными уничтожающими эпитетами (не каждый в России, кроме богатейших ее людей и самых могущественных чинуш, может этим похвастать), потом Катерина внезапно оказалась членом Совета по Правам Человека при президенте РФ (никто не понял, как, за что и кто это такая) и усугубила это переходом на работу в Раша Тудей. Казалось бы – ну всё, полный зашквар, пробы ставить негде, Катюха завершила характерный для российских женщин путь превращения – из юной яркой бабочки в отвратную гусеницу, то есть, что опять же характерно для России – по лестнице эволюции в противоположную сторону.

Но нет! Наступила СВО, и наша Катя проделала следующее: с довольно громким скандалом покинула RT, заняла резко отрицательную позицию по отношению к войне – а в сентябре сделала то, что в РФ и от большинства мужиков не дождешься: однозначно прокляла мобилизацию и стала отчаянно бороться – как член СПЧ – за буквально каждого “неправильно мобилизованного” из тех, кто к ней обратился (или сам, или через родных).

Почитайте ее Телеграм: Катюха жжот, она ничего не боится, она режет правду-матку и ведет себя так, как и в 18 лет не вела. Итог? Путин, когда-то непонятно за что назначивший ее в СПЧ – сегодня уже очень ПОНЯТНО ЗА ЧТО выкинул ее из этого Совета. Катерина лишилась почетной и – при желании – абсолютно необременительной и выгодной синекуры. И я опять-таки скажу: немного найдется на вид вполне брутальных и “идейных” мужиков, кто смог бы вот так, как она, с великолепным безразличием рискнуть своим местом в Совете неважно по какому поводу, но ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ! С доступом к САМОМУ!!

Сделала всё так же лихо, как и ушла из RT, c гарантированной зарплатки минимум в 500 тыс. р. В СПЧ ее заменит… фашинкор Коц.

Вот что она пишет на своем канале:

“Я помогала детям Донбасса не за тем, чтобы их именем убили детей Мариуполя или Харькова или Киева.

Я ужасалась жертвам войны не ради того, чтобы жертв было больше.

А еще я никогда не собиралась и не буду на одной стороне с военными преступниками, фашистами или убийцами безоружных.

Я не нуждалась и не буду никогда нуждаться в таких «союзниках» или «защитниках» и считаю важным, чтобы даже в шутку, даже фейком (я не устаю повторять: пусть видео с казнью человека в зиндане окажется фейком) такие персонажи и рядом не стояли с моей обожаемой Россией” (Катерина Винокурова).

Катя – редкий случай настоящей патриотки: за людей и против скотства.