Renault покинул российский рынок, как теперь покупать оригинальные запчасти?

Торговая марка Renault остаётся единственным входящим в десятку российского рынка брендом, который заявил о полном сворачивании собственной деятельности на территории страны.

Исчезновение этого поставщика влечет неприятности для людей, которые имеют в своём распоряжении автомобили марки Renault. Многие автолюбители задаются вопросами относительно гарантийного обслуживания, а также приобретения запасных частей. Последние дни для владельцев таких автомобилей появилась новая информация по этой теме, которая даёт разъяснения по многим моментам.

Где теперь покупать запчасти для Рено?

Автолюбителям, которые имеют в своём распоряжении машину Рено, требуется понимать, что закупать запчасти для иномарок будет сложнее. Речь идет, например, о нехватке электронных компонентов, таких как датчики. Ещё будет наблюдаться дефицит редких составляющих, используемых в процессе кузовного ремонта. При этом разнообразные сегменты внешней отделки пока в наличии есть. Речь идёт о:

Крыльях. Дверях. Крышках багажников.

Представителями этой торговой марки отмечается, что доступ к большому складу деталей дистрибьютора был потерян. Теперь поиск редких позиций для них является отдельной задачей.

Однако необходимо учитывать, что АВТОВАЗ планирует поставлять запчасти для RENAULT по налаженным каналам, о чём было сообщено журналистам. Компания Renault отгружает компоненты дочерней АВТОВАЗ компании. Это связано с тем, что прямые поставки запрещаются санкционной политики западных стран.

Насколько подорожали запчасти с мая месяца?

Автолюбителям, которые задаются вопросом относительно подорожания запчастей на автомобили Renault, требуется понимать, что конкретного значения не существует. Подорожание будет присутствовать и определяться в зависимости от разновидности конкретных деталей и модели транспортного средства. Иногда будет наблюдаться резкий рост расценок, который обусловлен инфляцией, специфическими особенностями конкретного ТС.

Если машина была создана только для РФ, выпускалась небольшим тиражом, то найти комплектующие будет труднее. Особенно это касается редких сегментов кузова. Для восстановления механической части некоторых моделей можно использовать взаимозаменяемые детали.

Лишает ли гарантии применение альтернативных деталей?

Из-за трудностей с автомобильными компонентами многие СТО ищут альтернативу оригинальным комплектующим. В случае с автомобилями марки Renault ситуация дополнительно осложняется. Это связано с тем, что после ухода производителя с российского рынка рекомендуемые им компоненты задействовать не получается.

По опасениям многих автолюбителей это обусловлено тем, что ТС, для починки которых задействуют неоригинальные детали, теряют возможность гарантийного обслуживания. Однако владельцам таких машин требуется понимать, что дилерами уже было заявлено об отсутствии подобных проблем.

При работе с торговой маркой Renault давно существовала возможность согласования применения альтернативных комплектующих, если появились какие-либо затруднения с покупкой, поставкой специально изготовленных деталей. Есть причины считать, что АВТОВАЗ также оставит подобную возможность для автолюбителей.

Продолжает ли действовать общая гарантия на автомобили рено?

Автолюбителям, которые опасаются прекращения действия гарантийного обслуживания для машин Renault, требуется понимать, что оно будет продолжено без кардинального изменения принципов.

Ответственность за гарантийный ремонт по-прежнему несут дилеры Renault, так как они возлагаются на продавца или поставщика. Изменения коснутся только контрагента, место которого займет АВТОВАЗ. Сейчас идет согласование последних юридических тонкостей, но принципиальное решение уже принято.

Однако есть мнение, что ряд автомобильных салонов может не согласиться работать по новой системе. При таких обстоятельствах не исключается ситуация, в которой гарантийное обслуживание будут осуществлять дилеры АВТОВАЗ. Но подобный вопрос требует дополнительного согласования, так как, несмотря на схожесть модельных рядов, принцип ТО и починки отличается.

Стоит ли ожидать трудностей с гарантией?

Ремонт в рамках гарантийного обслуживания всегда осуществляется за счёт производителя, предполагает ликвидацию возникших в ходе эксплуатации неисправностей, обусловленных его виной. Необходимые действия в такой ситуации выполняются в определенной последовательности:

Осуществляется дефектовка автомобиля. Предполагается полное обследование с применением инновационного оборудования и привлечением опытных специалистов. Выявленные проблемы обосновываются производителю, то есть дистрибьютору. Предполагается, что сотрудники сервисного центра доказывают ему, что поломка обусловлена заводским дефектом. Проводится ликвидация всех выявленных неполадок за счёт производителя. Эта процедура выполняется, если поломки не удаётся списать на другие факторы, не касающиеся производителя.

Представители марки Renault по гарантийному обслуживанию заявляют, что пока нет четко прописанного регламента от АВТОВАЗ для ремонта таких машин. Однако его появление является вопросом времени.