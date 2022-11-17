 

Сейчас набирает популярность тренд на осветление бровей: трудности, с которыми можно столкнуться

17.11.2022, 23:45, Разное
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В текущем году стало модным осветлять на несколько тонов брови. Таким образом создается видимость, что они отсутствуют. Однако некоторые модницы пренебрегают помощью специалистов. Бровисты рассказали о том, с какими трудностями можно столкнуться, если процедуру проводить в домашних условиях.

Чем вредно самостоятельное осветление

Осветление чревато агрессивным воздействием на волосы. Если неправильно применить осветлитель, то в результате волосы начинают истончаться и даже выпадать. В то же время эксперты отметили, что выравнивание тона при помощи осветления имеет смысл в том случае, когда натуральный оттенок бровей более холодный, чем оттенок волос на голове.

Кроме того, брови можно сделать не только светлыми, но и покрасить их в цвета более яркие. Для этого потребуется тонировка, поэтому для подобного окрашивания лучше обратиться к профессионалам.

Что нужно, чтобы осветлить брови

Специалисты рассказали, как производится осветление. Для этого понадобится специальная пудра или паста вместе с оксидом. Каждый производитель занимается разработкой подходящих друг другу компонентов. Именно поэтому запрещается смешивать вещества разных фирм.

Еще эксперты объяснили, что различные средства для осветления отличаются наличием в их составе активных компонентов, а также временем выдержки. У одних это 7-8 минут, а у других – немногим более пяти минут.

Нужно иметь в виду, что, когда темные брови после осветления начнут отрастать, то корни их будут приобретать первоначальный цвет, что будет смотреться не очень эстетично. Поэтому осветление нужно проводить в салоне. Там вам помогут не только с подбором подходящего косметического комплекса, но и подскажут, какая степень осветления вам больше подойдет. Для ежедневного ухода понадобятся питательные маски. Осветлять брови можно не чаще одного раза в 2-3 месяца.


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