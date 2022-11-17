Правильный контуринг после 50: лайфхаки, которые помогут подчеркнуть красоту лица

Макияж можно смело назвать самым настоящим искусством, которое на протяжении длительного времени используется как способ презентовать себя всем окружающим.

Современные женщины все чаще используют мейкап, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть свою красоту. Однако с возрастом делать это становится все сложнее.

Что касается контурной пластики лица после 50 лет, то здесь есть определенные особенности и нюансы, которые обязательно нужно учитывать. Важно скрыть все шрамы и недостатки кожных покровов и при этом деликатно подчеркнуть красоту. Вот несколько советов относительно того, как правильно наносить макияж женщинам после 50 лет.

Как правильно делать мейкап

С годами кожные покровы утрачивают эластичность и блеск, а гиперпигментация становится все более распространенной проблемой. Именно поэтому после 40 лет обязательно нужно позаботиться о кожных покровах так, чтобы можно было минимизировать возникающие возрастные изменения.

Нужно наносить омолаживающие кремы и другие уходовые продукты, такие как сыворотка, содержащие в своем составе витамины, гиалуроновую кислоту и минералы: медь, цинк и селен.

Дерматологи рекомендуют женщинам старше 40 лет использовать только высококачественные средства.

Перед нанесением макияжа обязательно нужно использовать увлажняющий крем.

Контурная пластика для женщин старше 50 лет

Когда дело доходит до макияжа для женщин старше 50 лет, то есть несколько основных важных правил и хитростей, о которых важно помнить.

Макияж должен только лишь подчеркивать красоту, но при этом не менять внешний вид полностью. Прежде всего, нужно выбирать те средства, которые не слишком блестящие.

Любые средства, которые используете для контуринга, должны быть бронзовыми, на 3-4 оттенка темнее натурального тона кожи. Также стоит выбирать матовое средство без блесток. Если хочется использовать хайлайтер, то нужно наносить его на отдельные области кисточкой.

Вот несколько советов для проведения контуринга.

Правильно подчеркнуть линию скул

Многие женщины допускают достаточно распространенные ошибки и наносят бронзер, румяна или хайлайтер слишком высоко или низко, что еще больше подчеркивает морщины и недостатки кожных покровов.

Изначально нужно нанести увлажняющий крем, а затем легкую тональную основу. Чтобы скрыть покраснения или пигментные пятна, нужно использовать корректор. Под глазами стоит наносить более светлый корректор, который поможет скрыть морщины.

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Если есть покраснение или пигментные пятна, то нужно использовать зеленый корректор с экстрактом зеленого чая.

Если есть темные круги под глазами, нужно нанести немного красно-оранжевой помады, а затем уже использовать консилер или тональный крем.

Если не совсем уверены в том, где находятся скулы, нужно приложить палец к уху и нащупать кость. На область, расположенную немного ниже, нанести бронзатор. Осторожно распределить продукт по диагонали вверх.

Контуринг носа

Чтобы нос был более узким и прямым, нужно нанести темного бронзера на край брови и провести прямую линию до крыльев носа. По центру нанести немного светлого хайлайтера.

Контуринг подбородка

Женщинам с дряблой и обвисшей кожей не стоит контурировать линию подбородка. Нужно просто нанести немного пудры, чтобы несколько смягчить возрастные изменения на лице.

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Замаскировать морщины

Морщины являются самым первым признаком старения. Есть несколько достаточно простых и действенных средств, которые помогут быстро и результативно замаскировать тонкие или глубокие линии.

На хорошо увлажненной коже макияж намного лучше держится и морщины не слишком заметны. Не стоит забывать об использовании основы под макияж. Это поможет намного лучше и равномерней распределить косметические средства. Лучше всего использовать средства на силиконовой основе, так как они помогают замаскировать даже глубокие морщины.

Тональный крем лучше всего выбирать жидкий и светлый. Если есть пигментные пятна, то на темные участки нужно нанести консилер. Также можно выбрать для себя ВВ-крем, так как он помогает замаскировать покраснения и пигментные пятна.

Пудру лучше всего выбирать рассыпчатую и наносить ее большой пушистой кисточкой.

При использовании румян и хайлайтера нужно следить за тем, чтобы эти средства не оставляли резких переходов и слишком явных линий. Хайлайтер нужно использовать только лишь на тех участках, на которые падает естественное освещение, таких как скулы, брови, переносица, центр подбородка.