Candace Owens Podcast – Зеленский — гнусный человек, который хотел развязать третью мировую

Украинский президент намеренно лгал и распространял дезинформацию о нападении на Польшу, считает американская журналистка Кэндис Оуэн. По её словам, таким образом он пытался спровоцировать полномасштабный конфликт между Россией и НАТО.



AP

Владимир Зеленский — «гнусный человек», который едва не добился открытой войны между Западом и Россией. Такое мнение в своей программе Candace Owens Podcast высказывает американская журналистка Кэндис Оуэнс.

Она напоминает, что всего несколько лет назад западная пресса рассказывала о связях украинского президента с олигархами. Но с началом конфликта мейнстримовые СМИ принялись лепить из него героя, а тех, кто осмелился усомниться в этом искусственно созданном образе или проявить критическое мышление, сходу начали записывать в «марионетки Путина».

По признанию Оуэнс, ей никогда не нравился украинский президент. Её раздражало, что он пытается выглядеть так, словно весь день проводит в окопе, хотя на самом деле раздаёт интервью различным популярным изданиям и встречается со знаменитостями.

Тем не менее она стала презирать Зеленского ещё больше после его реакции на падение украинской ракеты в Польше. В своих сообщениях в соцсетях он решил переложить ответственность за инцидент на Россию и призывал НАТО к ответному действию.

«Почему этот твит и это видео показались мне совершенно нелепыми? Почему, увидев это, я сразу сказала, что это ложь? Мне даже не нужно было лезть в окопы. Мне даже не нужно было говорить с людьми, которые находились на месте событий. Просто само повествование противоречит здравому смыслу», — считает Оуэнс.

По её мнению, у Владимира Путина нет никаких причин атаковать члена НАТО и тем самым вступать в открытую конфронтацию со всем Североатлантическим альянсом. Даже если допустить, что российский лидер «сошёл с ума» и всё-таки решил напасть на Польшу, то зачем ему было убивать двух фермеров на границе?

Разумеется, довольно скоро в соцсетях появились опровержения версии, которую раскручивал Киев. Более того, мейнстримовые СМИ признали, что ракетный удар по польской территории совершила Украина. Но при этом они принялись старательно убеждать аудиторию, что всё произошло «случайно» и что Зеленский вовсе не хотел развязать третью мировую.

«Вот только он хотел. Это правда: вчера Зеленский стремился начать третью мировую. Он пытался убить эрцгерцога Фердинанда. Фактически он говорил: «Где ты, НАТО? Где ты, Америка? На Польшу напали, и теперь мы все должны сплотиться, оценить ситуацию и сегодня же напасть на Россию! А ещё я хочу больше денег, потому что я всё ещё «королева американских пособий», — рассуждает Оуэнс.

По её мнению, украинский президент намеренно лгал и распространял дезинформацию о нападении на Польшу. Но он является лишь «нечистоплотным исполнителем», которому велели осуществить эту провокацию.

Она предполагает, что за случившимся могли стоять западные или даже американские спецслужбы. Вероятно, тем самым они хотели убедить публику, что необходимы не только отправка оружия и миллиардов долларов Украине, но и прямое военное вмешательство.

«Так что да, именно это сейчас происходит. Люди у власти пытаются придать легитимности началу третьей мировой, и единственный способ предотвратить это — продолжать делиться информацией и не бояться называть Зеленского тем, кем он является. Я уже неоднократно говорила и продолжу говорить: он гнусный человек», — подчёркивает Оуэнс.