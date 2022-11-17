Задравшая юбку Наталья Штурм отдалась толпе мужиков: Очень довольна

56-летняя певица

Наталья Штурм с годами открывает все новые стороны своей личности. Если во

времена своей молодости она была известна как исполнительница хитов “Школьный

роман” и “Твой самолет”, то в 00-х она стала предстала обществу как

писательница. На свет появились романы “Сдохни, тварь, или Любовь цвета

одиночества”, а также “Все оттенки боли”.

В амплуа блогера

Наталья Штурм полностью отдалась толпе мужиков-поклонников и даже нашла особый

способ порадовать своих фанатов. Так, оказалось, что Наталья — путешественница

со стажем, а в копилке артистки 43 страны. Она не понаслышке знает важность хорошей компании в любой поездке. Певица от души посоветовала

группу для поиска попутчиков и компаньонов для путешествий по России и другим

близлежащим странам.

“Этот канал —

волшебный, я очень довольна работой коллектива”, — написала Наталья Штурм

в своем микроблоге. Возможно, поиск попутчиков скоро станет более актуальной

темой. Как передает телеканал “360”, с 2023 года стоимость проезда в

Москве вырастет на несколько рублей.

Совсем недавно подписчиков

в блоге красотки сильно прибавилось. Всему виной стали откровенные фотографии

Натальи из мебельного магазина.

Задравшая юбку артистка увалилась на мягкую

кровать и засветила нижнее белье. Кажется, ее не смутила такая пикантная

деталь. и кадры оказались в Сети. Поклонники Натальи Штурм только рады.