Шорты и велосипедки. Трендовые варианты спортивной одежды

Для занятий спортом нужно выбирать удобную одежду. Однако помимо практичности многие девушки стремятся выглядеть стильно и современно. К счастью, есть различные варианты спортивной одежды для создания красивых луков. В таких нарядах вы точно будете ловить на себе восхищенные взгляды.

Подходящие варианты

Если вы гордитесь своей фигурой и не боитесь облегающих нарядов, тогда смело надевайте велосипедки с майкой на бретелях. В более прохладную погоду можете набросить спортивную куртку, желательно приталенную и короткую.

Шорты – еще одна удобная вещь для тренировок. Шорты белого цвета прекрасно сочетаются с одеждой любых оттенков, поэтому это универсальный вариант. Если на улице прохладно, то под низ можете надеть лосины.

Если вам импонирует стилистика девяностых годов, тогда создавайте яркие образы со спортивными штанами с лампасами с высокой талией. В этом случае в качестве верха подойдет кроп-топ. Кстати, штаны с продольными полосками по бокам очень стройнят и зрительно вытягивают силуэт.

Еще один удачный вариант – это джоггеры.

Они не облегают фигуру и не стесняют движений. Их можно сочетать с худи и с толстовками. Наиболее эффектно смотрится тотал-лук, когда по цвету совпадает и верх, и низ.