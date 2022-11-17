 

Шорты и велосипедки. Трендовые варианты спортивной одежды

17.11.2022, 22:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Для занятий спортом нужно выбирать удобную одежду. Однако помимо практичности многие девушки стремятся выглядеть стильно и современно. К счастью, есть различные варианты спортивной одежды для создания красивых луков. В таких нарядах вы точно будете ловить на себе восхищенные взгляды.

Подходящие варианты

Если вы гордитесь своей фигурой и не боитесь облегающих нарядов, тогда смело надевайте велосипедки с майкой на бретелях. В более прохладную погоду можете набросить спортивную куртку, желательно приталенную и короткую.

Шорты – еще одна удобная вещь для тренировок. Шорты белого цвета прекрасно сочетаются с одеждой любых оттенков, поэтому это универсальный вариант. Если на улице прохладно, то под низ можете надеть лосины.

Если вам импонирует стилистика девяностых годов, тогда создавайте яркие образы со спортивными штанами с лампасами с высокой талией. В этом случае в качестве верха подойдет кроп-топ. Кстати, штаны с продольными полосками по бокам очень стройнят и зрительно вытягивают силуэт.

Еще один удачный вариант – это джоггеры.

Они не облегают фигуру и не стесняют движений. Их можно сочетать с худи и с толстовками. Наиболее эффектно смотрится тотал-лук, когда по цвету совпадает и верх, и низ.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09.22 / Санкции, работавшие в 2014 году, в 2022-м якобы только сыграли на руку русским

28.12.21 / “Это может вызвать перегрузку системы”: глава Роспотребнадзора бьет тревогу из-за омикрон-штамма COVID-19

26.05.22 / Дебютировал смартфон Moto E32s с 90-Гц дисплеем и процессором Helio G37

09.02.21 / «Первый канал» и «Роскосмос» построят телерадиовещательную башню на Луне

20.03.22 / Мнение: Коротко по Украине. 19.03.2022

11.01.22 / Мешает работа и замечания посторонних людей: шесть неубедительных причин, из-за которых женщины не хотят заниматься спортом

07.03.22 / Мнение: Путин успокоил Макрона?

03.09.20 / Под Костромой горят уникальные рябиновые леса

27.06.22 / Скандалы: Петербуржцы взвыли от духоты в общественном транспорте из-за неработающих кондиционеров

07.01.22 / Освежим кожу после праздников: маски для лица с самым простым ингредиентом – сахаром

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика