Дочь Джонни Деппа впервые прокомментировала его скандальные судебные тяжбы с Эмбер Херд

Судебные разбирательства Джонни Деппа и Эмбер Херд официально завершились в июне этого года, причем в пользу актера — присяжные признали Эмбер виновной в клевете на бывшего супруга. Громкий процесс о диффамации обсуждали все — от прессы до звездных коллег Деппа, — однако его собственная дочь от брака с певицей Ванессой Паради хранила молчание вплоть до этого момента. В недавнем интервью изданию Elle 23-летняя Лили-Роуз Депп впервые объяснила, почему решила держаться в стороне от личной драмы отца.

Это что-то настолько личное, что внезапно стало не таким уж личным… Я чувствую, что действительно имею право на свои собственные тайные мысли по этому поводу, – сказала Лили-Роуз.

Также актриса и модель заявила, что не хочет ассоциаций со знаменитыми мужчинами, будь то ее отец или бойфренд. Девушка подчеркнула, что ее нужно ценить за собственные достоинства, а не семейные связи.

Думаю, что я здесь не для того, чтобы отвечать за кого-либо, и я чувствую, что на протяжении большей части моей карьеры люди действительно хотели бы определять меня по мужчинам в моей жизни, будь то члены моей семьи или мои бойфренды, неважно, – объяснила она.

Отметим, что Лили-Роуз Депп уже давно строит свою карьеру независимо от знаменитой фамилии. В этом году она сыграла главную роль в новом сериале HBO “Идол”. Продюсером ленты и ее партнером по съемочной площадке стал американский хитмейкер The Weeknd. Режиссером выступил создатель нашумевшего сериала “Эйфория” Сэм Левинсон.

Лили-Роуз не комментирует свою личную жизнь. Известно, что она встречалась с манекенщиком Эшем Стайместом, с которым рассталась в 2018 году после двух лет отношений. В январе 2019-го на “Золотом глобусе” Лили-Роуз появилась под руку с актером Тимоти Шаламе. И хотя молодые люди никак не прокомментировали свой совместный выход, журналисты и поклонники провозгласили их новой парой. Впрочем, уже в апреле 2020 года стало известно, что такой пары больше не существует: издание Us Weekly эксклюзивно получило этой грустной новости подтверждение. Кроме того, Тимоти появился на страницах майского номера британского Vogue за 2020 год, где было указано, что актер одинок.

Напомним, что Джонни подал иск против Эмбер из-за статьи, подписанной под ее именем в газете The Washington Post в декабре 2018-го. Из текста следовало, что актер мог подвергать ее домашнему насилию. Он не был назван по имени, однако истец заявил, что текст фактически разрушил его репутацию и карьеру. Он потребовал от бывшей жены компенсации в размере 50 миллионов долларов. Актриса подала встречный иск. Она утверждала, что в браке подвергалась “физическому насилию и жестокому обращению”.

Сейчас Джонни вернулся в шоу-бизнес и наслаждается новым витком карьеры. В начале ноября он прошелся по подиуму на шоу Рианны Savage x Fenty Vol. 4 наряду с супермоделями Ириной Шейк и Карой Делевинь.