 

Сергей Полунин представит балет “Данте” в Crocus City Hall

17.11.2022, 21:55, Разное
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Над постановкой “Данте” работала международная команда артистов: каждая из трех частей балета создавалась разными хореографами, композиторами, сценографами и видеодизайнерами, что придало разнообразности и уникальности каждому акту.

Спектакль “Данте” мультимедийный – атмосфера создается благодаря оригинально написанной музыке, визуальным эффектам и сценографии.  «Живой» музыке и голосу, а также универсальному языку танца, который может быть понятен каждому. Зрители, как и герой, пройдут через страдания Ада; затем попадут в величественное монументальное Чистилище, в котором почувствуется состояние потерянности, меланхолии, и поиска нового пути; а в финале – в новую вселенную, в концептуальный Рай, где герой находит свет и себя.

Сергей Полунин: Искусство способно открыть сердце, разум и душу. Как героя спектакля, так и зрителей. Данте рассказал свою историю языком литературы. В нашем спектакле мы пройдем все круги ада, чистилища и рая через танец.

Премьера нового балета Сергея Полунина “Данте” состоялась в сентябре 2021 года на фестивале Данте в Равенне в Teatro Aligheri.

INFERNO

Хореограф: Ross Freddie Ray (Великобритания)
Композитор: Miroslav Bako (Сербия)
Видеодизайнер: Ян Янко (Россия)

PURGATORIO

Хореограф: Сергей Полунин
Композитор: Grégory Reveret (США)
Сценический дизайн и видео: Marcella Grimaux (Канада)

PARADISO

Хореограф: Jiri Bubenicek (Чехия/Германия)
Композитор: Кирилл Рихтер (Россия)
Сценография и видеодизайн: Otto Bubenicek (Чехия/Германия)

7 декабря, Москва Crocus City Hall

Билеты на новый балет “ДАНТЕ” Сергея Полунина – на официальном сайте: PoluninShow.ru


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