 

“Максик перепутал”: пустившая двоих в свою норку Лолита объявила отца на пятом месяце

17.11.2022, 21:36, Разное
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Певица Лолита Милявская
поделилась в микроблоге радостной новостью — один из ее клипов набрал 50 миллионов
просмотров. Не каждый артист может похвастаться таким числом, поэтому подписчики
с восторгом встретили это событие.

На волне радости автор
клипа и режиссер Макс Шишкин поделился историей создания ролика. Год назад клипмейкер на пятом месяце сотрудничества представил сценарий на совместную песню Лолиты и Коста Лакоста “По-другому”.
Так, спустя 12 месяцев после выхода клипа Лолита Милявская объявила отца своего
творческого детища — ранее об этом мало кто задумывался.

“Мы сидим
дома у Лолиты: я, она и Коста Лакоста. Пьем коктейль из водки с палкой ванили и
персиковым компотом”, — написал автор клипа “По-другому”. Макс
предложил два варианта съемки: коммерческий или творческий. Единогласно было
принято решение идти по пути самовыражения.

Лолита Милявская
и сама добавила пару слов о клипе. Пустившая двоих в свою домашнюю норку певица
вспомнила подробности посиделки.

“Максик перепутал,
мы запивали все это детским протертым питанием”, — посмеялась Лолита.
Получается, что никакой алкоголь не помешал творческим людям воплотить необычную
задумку в жизнь.


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