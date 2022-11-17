“Максик перепутал”: пустившая двоих в свою норку Лолита объявила отца на пятом месяце

Певица Лолита Милявская

поделилась в микроблоге радостной новостью — один из ее клипов набрал 50 миллионов

просмотров. Не каждый артист может похвастаться таким числом, поэтому подписчики

с восторгом встретили это событие.

На волне радости автор

клипа и режиссер Макс Шишкин поделился историей создания ролика. Год назад клипмейкер на пятом месяце сотрудничества представил сценарий на совместную песню Лолиты и Коста Лакоста “По-другому”.

Так, спустя 12 месяцев после выхода клипа Лолита Милявская объявила отца своего

творческого детища — ранее об этом мало кто задумывался.

“Мы сидим

дома у Лолиты: я, она и Коста Лакоста. Пьем коктейль из водки с палкой ванили и

персиковым компотом”, — написал автор клипа “По-другому”. Макс

предложил два варианта съемки: коммерческий или творческий. Единогласно было

принято решение идти по пути самовыражения.

Лолита Милявская

и сама добавила пару слов о клипе. Пустившая двоих в свою домашнюю норку певица

вспомнила подробности посиделки.

“Максик перепутал,

мы запивали все это детским протертым питанием”, — посмеялась Лолита.

Получается, что никакой алкоголь не помешал творческим людям воплотить необычную

задумку в жизнь.