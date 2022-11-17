“Готовы с какашками сожрать”: Гузееву и Смехову столкнули лбами
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Ведущая и актриса
Лариса Гузеева провела небольшой осенний отпуск в санатории, недалеко от
Кисловодска. Подробностями поездки она делилась с подписчиками в социальной
сети, а в конце отдыха оставила все контакты заведения. К сожалению, этот пост
вызвал недовольство подписчиков.
Прежде всего,
поклонников Гузеевой смутила цена санатория. Оказалось, что поездка для двух взрослых
на десять дней обойдется в 500 тысяч рублей. К сожалению, далеко не все могут
позволить себе такой отдых.
Досталось и
внешнему виду Ларисы Гузеевой. Некоторые злые комментаторы высказались, что при
возможностях актрисы она могла бы быть худее и подтянутее. Ее даже столкнули
лбом с другой актрисой, отдыхающей иногда в санаториях, — Аликой Смеховой.
Кое-кто посчитал, что 54-летняя Алика выглядит гораздо моложе 63-летней Ларисы.
Но ведущая “Давай
поженимся” нашла поддержку среди большинства поклонников. Одна из них даже
высказалась в стиле самой Ларисы Гузеевой.
“Просили же
написать, где она и что? Что не так-то опять? Люди — сволочи, готовы с
какашками сожрать человека”, — негодует женщина. Скорее всего, Лариса
Гузеева разделяет такое мнение, а потому и игнорирует злые слова под постами.
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