“Готовы с какашками сожрать”: Гузееву и Смехову столкнули лбами

Ведущая и актриса

Лариса Гузеева провела небольшой осенний отпуск в санатории, недалеко от

Кисловодска. Подробностями поездки она делилась с подписчиками в социальной

сети, а в конце отдыха оставила все контакты заведения. К сожалению, этот пост

вызвал недовольство подписчиков.

Прежде всего,

поклонников Гузеевой смутила цена санатория. Оказалось, что поездка для двух взрослых

на десять дней обойдется в 500 тысяч рублей. К сожалению, далеко не все могут

позволить себе такой отдых.

Досталось и

внешнему виду Ларисы Гузеевой. Некоторые злые комментаторы высказались, что при

возможностях актрисы она могла бы быть худее и подтянутее. Ее даже столкнули

лбом с другой актрисой, отдыхающей иногда в санаториях, — Аликой Смеховой.

Кое-кто посчитал, что 54-летняя Алика выглядит гораздо моложе 63-летней Ларисы.

Но ведущая “Давай

поженимся” нашла поддержку среди большинства поклонников. Одна из них даже

высказалась в стиле самой Ларисы Гузеевой.

“Просили же

написать, где она и что? Что не так-то опять? Люди — сволочи, готовы с

какашками сожрать человека”, — негодует женщина. Скорее всего, Лариса

Гузеева разделяет такое мнение, а потому и игнорирует злые слова под постами.