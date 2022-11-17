Скандалы: Глава МВД Колокольцев сообщил, что в Москве численность полицейских сократилась вдвое

А всего в МВД некомплект 90 тысяч человек

«Ситуация сложная, но контролируемая» — так охарактеризовал обстановку в новых российских регионах глава МВД Владимир Колокольцев. 16 ноября министр выступил на правительственном часе в Совфеде. Посоветовал не расслабляться: от Украины можно ждать чего угодно, а значит, меры безопасности надо усиливать и дальше. А заодно прошелся по губернаторам — за неохотное внедрение вытрезвителей и вальяжное отношение к жилищным проблемам участковых.

— МВД РФ принимает дополнительные меры безопасности в Крыму, понимая, что от Украины можно ждать чего угодно, — сказал Владимир Колокольцев, выступая перед сенаторами.

Ситуацию на новых территориях министр МВД назвал сложной, но контролируемой.

— В четырех новых регионах России созданы 15 сводных отрядов полиции. Слаживание они прошли в регионах Северного Кавказа. Полицейские на новых территориях проводят досмотры транспортных средств, проверяют граждан, борются с диверсионно-разведывательными группами. Делают все, что от них зависит. Эта работа будет продолжаться, — заверил Колокольцев.

За 15 минут своего доклада глава МВД обрушил на головы членов Совфеда лавину цифр. Одна только статистика IT-преступлений со звонками гражданам с подменных номеров чего стоит. Как рассказал министр, недавно в Саратовской области полицейские «накрыли» банду, руководил которой гражданин Украины. Вернуть потерпевшим удалось 2,2 млрд рублей. По словам Колокольцева, большинство колл-центров, специализирующихся на финансовых аферах, базируются на территории Незалежной.

Позитивно оценил Колокольцев динамику ситуации на дорогах. На 20% сократилось за год число ДТП, совершенных по вине пьяных водителей. Погибших в таких авариях стало меньше на треть. Хотя общее число любителей езды под градусом все равно много — больше 400 тысяч, причем каждый девятый сел за руль в нетрезвом виде повторно. Но радует то, что общественность не дремлет.

— В обществе растет нетерпимость к тем, кто садится за руль в нетрезвом виде. 34 тысячи пьяных водителей были задержаны по сообщениям неравнодушных граждан, — привел утешительную статистику Колокольцев.

На теме пьянства министру пришлось задержаться. Сенатора Александра Варфоломеева заинтересовал вопрос вытрезвителей. Глава МВД признал, что не все с ними гладко:

— В этой сфере, как говорится, лед тронулся, есть небольшие подвижки. Здесь необходимо понимать, что всех граждан, которые утратили способность передвигаться после хорошего застолья, нужно разделять на тех, кому требуется медицинская помощь, и тех, кому она не нужна. Это решение остается за медиками, задача полицейских — обнаружить человека в алкогольной прострации и вызвать ему «скорую помощь». В 2021 году таких граждан было выявлено 400 тысяч. Это сколько жизней было спасено! Но вытрезвители есть только в 19 регионах. Эту сеть надо развивать, особенно в регионах со сложным климатом.

Валентина Матвиенко пообещала поднять проблему вытрезвителей в рамках «региональных недель».

— Дома жена со скалкой разберется. Но если человек лежит на улице, в холоде, — с этим надо разобраться, — заявила спикер Совфеда.

В миграционной сфере ситуация тоже вроде бы начала улучшаться. По данным главы МВД, сейчас в России 6 миллионов иностранцев. Из них нелегалов всего 9%, хотя раньше был каждый третий. Но радоваться рано, предостерег Владимир Колокольцев: из-за нестабильной ситуации в некоторых странах СНГ и на Ближнем Востоке ситуация может сменить вектор на негативный. Поэтому полицейским регулярно приходится устраивать рейды в местах традиционного базирования мигрантов, в частности, на рынках и в хостелах.

При этом министр отметил, что в стране наблюдается рост преступлений экстремистской направленности: в этом году их выявлено более 600. Это на четверть больше, чем годом ранее. Незаконный оборот оружия тоже растет. Яркий пример — Санкт-Петербург, где в ходе рейда полицейские обнаружили в квартире 200 единиц огнестрельного оружия, включая автоматы и пулеметы.

При этом условия, в которых приходится трудиться полицейским, далеки от идеальных. Как посетовал Колокольцев, для участковых из муниципального жилфонда по стране выделено всего 200 квартир. То есть решить квартирный вопрос удалось лишь 6% участковых.

— Может быть, руки не доходят у руководителей регионов, — предположил министр. — Но у нас отток кадров, некомплект 90 тысяч человек. В Москве численность сотрудников полиции сократилась в два раза. На криминогенной обстановке это не сказывается. Пока не сказывается. Но всему есть свой разумный предел. Уповать на то, что такая динамика сохранится только благодаря высоким призывам, не стоит.

Татьяна Антонова

Оригинал материала: “Московский комсомолец”