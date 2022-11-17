Что такое перекрестное загрязнение продуктов и какие кухонные привычки способствуют ему

Существует много пищевых заболеваний разного рода происхождения, но к одному мы неосознанно приводим себя сами. От перекрестного загрязнения продуктов ежегодно в мире страдает около 600 миллионов человек. Что это такое и какие привычки приводят к этому?

Перекрестное загрязнение

Под перекрестным загрязнением продуктов подразумевается перенос бактерий и аллергенов из одного вида пищи на другую. Подобное загрязнение может происходить по ряду причин:

неправильное производство пищевых продуктов, будь-то овощи, фрукты или выращивание животных на фермах; неправильная переработка пищи, ее транспортировка и хранение; неправильное приготовление и подача пищи.

В целом существует три вида перекрестного загрязнения. Первый, от еды к еде. К примеру, когда, бактерии с сырого мяса попадают на уже очищенные овощи или другую еду, готовую к употреблению. Или когда к свежим листьям салата добавляют немного повядшие.

Второй – от оборудования к еде. Когда еде готовится в недостаточно стерильной посуде. Бактерии могут выживать длительное время на столешницах, разделочных досках, контейнерах для хранения и т. д. Поэтому нужно тщательно их мыть перед использованием.

Третий – от человека к еде. На руках человека содержится большое количество бактерий и микробов. Плохая гигиена может привести к загрязнению пищи и дальнейшим проблемам, которые в результате возникают.

Рассмотрим подробнее наши привычки, которые могут привести к нежелательным последствиям.

Недостаточно часто моем руки

Лучшая страховка от пищевого отравления — это тщательное мытье рук. Специалисты рекомендуют мыть руки после контакта с сырым мясом, до и после приготовления еды, после уборки кухонных поверхностей, после контакта с домашними животными и перед едой.

Неправильное использование многоразовых сумок

Многоразовые сумки — это подарок окружающей среде, но даже они несут опасность вашему здоровью. Такие сумки необходимо чистить после каждого похода в магазин, дезинфицировать, сушить и хранить в прохладном и сухом месте.

Оставляем остатки еды на столе

Сколько раз вы оставляли остатки пищи на кухонной столешнице, а затем съедали их на следующий день? Специалисты предупреждают, что приготовленные продукты могут храниться без охлаждения не более двух часов, потому что количество бактерий в них может удваиваться каждые 20 минут, что делает неправильно хранящиеся остатки потенциальным источником пищевого отравления.

Хранение разделочных досок без мытья

Ваша разделочная доска может выглядеть так, будто ее не нужно мыть каждый раз после использования. Особенно если на ней разделывались продукты не оставляющие следов. Истина в том, что разделочные доски нужно мыть горячей мыльной водой после каждого использования. Даже если просто хлеб порезали, все равно нужно мыть.

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Приготовление или употребление свежих продуктов без мытья

Они могут выглядеть достаточно чистыми, но такие продукты, как мускусная дыня, салат, помидоры и шпинат легко загрязняются бактериями и пестицидами. Чтобы избежать пищевого отравления нужно хорошо мыть любой овощ или фрукт.

Размораживаем мясо на столе

Эксперты по пищевой безопасности предостерегают от размораживания мяса на столешницах или оставления его вне прохладной среды, например холодильника, слишком долго. Мясо лучше всего размораживать, переложив из морозильника в холодильник, под холодной водой или с помощью микроволновой печи .

Промываем сырое мясо под проточной водой

Эта практика может принести больше вреда, чем пользы. Помещение мяса под проточную воду приводит к тому, что брызги воды разносят бактерии, хранившиеся на мясе на достаточно длинное расстояние. Это в свою очередь приводит к эффективному перекрестному загрязнению.

Следуем правилу пяти секунд

Бытует мнение, что если в течение пяти секунд успеть поднять упавшую на пол еду, то бактерии не успеют ее заразить и есть ее безопасно. Это мнение очень недальновидное. Ученые уже давно доказали, что вредоносные микроорганизмы могут заражать пищу мгновенно.

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Используем одну и ту же губку для мытья столешниц и посуды

Губки могут выглядеть чистыми, но специалисты предупреждает, что на самом деле они являются благоприятной средой для размножения бактерий. Использование отдельных губок для разных поверхностей, таких как посуда и столешницы, может помочь предотвратить перекрестное загрязнение. Наличие разных губок также позволяет им правильно высыхать, что делает их пригодными для использования дольше.

Игнорируем кухонные раковины

Ваша кухонная раковина может выглядеть чистой, но микробиолог доктор Чарльз Герба говорит, что в кухонной раковине больше кишечной палочки, чем в унитазе. Профессиональные горничные рекомендуют чистить раковину смесью пищевой соды и дистиллированного белого уксуса.

Оставляем грязную посуду в раковине

Мытье посуды – это совсем не то, чем хочется заниматься после вкусного и сытного ужина. Однако остатки еды – отличный рассадник для размножения и распространения бактерий.

Не чистим инструменты для уборки

Ваши губки и тряпки для посуды могут быть первым, к чему вы тянетесь, когда вам нужно что-то убрать. Однако редко кто предполагает, что нужно чистить и их. Губки, микрофибры, швабры и другие инструменты, которые мы используем для уборки на кухне также требуют ухода. Они переносят широкий спектр вредных бактерий, которые могут вызвать проблемы с кишечником и кожные инфекции.

Используем одни и те же кухонные полотенца в течение длительного периода времени

Кухонные губки — не единственные, что может породить армию бактерий — многоразовые кухонные полотенца тоже. Как сообщает эксперт по общественному здравоохранению, влажные кухонные полотенца способствуют росту потенциальных патогенов, ответственных за пищевое отравление. Поэтому чаще убирайтесь и меняйте полотенца.

Используем столешницу в качестве разделочной доски

Есть две причины, по которым следует брать чистую разделочную доску, а не нарезать продукты на столешнице. Помимо того факта, что кухонные столешницы могут быть заражены микробами, вы также можете повредить как столешницу, так и свой нож.