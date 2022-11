Образ дня: Рита Ора повторила легендарный наряд Уитни Хьюстон

Делать оммажи звездам прошлого давно перестало быть чем-то постыдным, а скорее даже похвальным. Британская певица Рита Ора не стала исключением и на минувшей премии MTV Europe Music Awards повторила легендарный образ Уитни Хьюстон. Церемонию Рита посетила в том же самом золотистом вечернем платье с вышивкой от Elie Saab, в котором Уитни в 2004 году выступила на World Music Wards в Лас-Вегасе.

Напомним, что Уитни Хьюстон скончалась в 2012 году в возрасте 48-ми лет, утонув в ванне отеля в Беверли-Хиллз. Официальные причины смерти – утопление, атеросклеротическая болезнь сердца и употребление кокаина. На протяжении всей жизни она боролась с депрессией, в которую певица впала несмотря на мировую славу и баснословные гонорары, и зависимостью.

Душещипательные баллады в исполнении Уитни Хьюстон “Greatest Love of All”, “I Have Nothing”, “I Will Always Love You” знакомы с детства даже тем, кто родился десятилетия спустя. Выпустив дебютный альбом в 1985 году, она стала настоящей сенсацией в мире музыки. Недавно стало известно, что к выходу готовится байопик о жизни и творчестве Уитни, где главную роль сыграет Наоми Экки.

Кстати, выбор винтажного наряда на современное мероприятие превратился в настоящий селебрити-тренд. Например, на днях Кайли Дженнер нарядилась на открытие выставки работ Тьерри Мюглера в платье одноименного бренда 2000-х годов.