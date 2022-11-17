Центр притяжения: “Ленинград Центр” — это большая лаборатория, где правит бал собственный жанр”

В уютном кафе “Ленинград Центра” мы сидим за соединенными вместе столиками. Через час репетиция. Художественный руководитель Феликс Михайлов и шестеро его ключевых артистов — словно герои пьесы Луиджи Пиранделло “Шесть персонажей в поисках автора” — рассуждают о жизни в искусстве и внутренней кухне театра. Большинство из них давно здесь работают, этакие “старички”, как они сами себя называют, влияющие на конечный результат. Все, что они делают — остро, дерзко, ярко и профессионально. Один за всех и все за одного, сплоченные ради конечной цели — представления, которое хоть раз нужно увидеть своими глазами.

Сегодня “Ленинград Центр” — это большая лаборатория, где правит бал собственный жанр, вышедший за рамки кабаре и варьете и не пришедший ни к мюзиклу, ни к цирку в чистом виде. Как говорит его создатель: “Нас бросает то в одну, то в другую сторону в желании развлечь зрителя и найти язык, которым мы рассказываем придуманные нами истории”.

Феликс Валерьевич, расскажите про вашу труппу.

Основный костяк — это труппа примерно из 50 человек. Еще 40 всегда с нами рядом: музыканты, акробаты, цирковые артисты. В каждой постановке мы стараемся менять жанр и ищем людей, которые могли бы привнести что-то свое, уникальное. Придя к нам в первый раз, люди “приклеиваются” и начинают петь, танцевать, пробовать что-то новое.

Получается, для артиста, пришедшего в “Ленинград Центр”, открываются безграничные возможности?

Это так. Нам удается следовать принципу, что не нужно упираться в потолок, проламывать его, просто потому что этой планки не существует. Например, я решил взять артиста, который вроде бы ничего пока не умеет, но есть шанс в нем что-то раскрыть. Дальше ты смотришь и терпишь, корректируешь — и чаще всего это выстреливает. Для этого может понадобиться год-два, но человек таким образом входит в группу, которая является основой центра. Конечно, все люди разные, бывают конфликты, но у нас нет подстав с точки зрения работы, благодаря взаимному доверию. Именно поэтому у артистов нет потолка. Все знают: если что-то случилось, нужно это проговорить, не замалчивать.

Воспитать артиста — тяжелый труд, для которого требуется много терпения…

У меня его много. Ребята пришли на равных, они все танцовщики, но кто-то начинает ставить номера. Это огромный труд как для самого человека, так и для тех, с кем он работает. Я стараюсь учить их и прошу быть терпеливыми к тем, с кем они начинают работать, потому что должен пройти этап притирки, появиться доверие. Если я кому-то доверил руководить людьми, всегда слежу, кто как это делает, слушаю интонации и начинаю понимать, выдержит человек эту проверку или начнет самоутверждаться за счет других. Раз у нас нет театральных дрязг, то все, кому доверяется мини-власть, в какой-то момент с этим справляются. Хорошего результата не может быть, если люди хотя бы один раз не наорали друг на друга. Постановщик, который воплощает свои идеи через других людей, рано или поздно столкнется с тем, что произнесет слово, которое кто-то обязательно не так поймет. Много времени тратится на то, чтобы выработать единую систему координат. Вот для этого тоже нужно терпение.

Феликс Михайлов

Как “Ленинград Центр” пережил пандемию?

Мы не работали полтора месяца, потом нам дали возможность организовать творческий лагерь. В результате мы придумали драйв-шоу и работали на выезде, создав формат автотеатра. Летом просто выехали на автодром, поставили сцену под открытым небом. Туда приезжали зрители на машинах, мы играли спектакль не только на сцене, но и вокруг автомобилей. Получалось, что с одной стороны полностью соблюдались правила безопасности, с другой — артисты не теряли форму. Однако утренний прогон мог отличаться от вечернего по составу — к 17:00 приходили ПЦР-тесты и, если выяснялось, что артист болеет, приходилось срочно придумывать замену, комбинировать номера…

Задача каждого артиста — найти своего режиссера. Ваши артисты нашли вас?

Скорее, они нашли те четыре стены, в которых для них созданы условия, где комфортно в бытовом и моральном плане и есть возможность творческой реализации. Я старался сделать так, чтобы они не ходили сюда на работу. Я в свое время не пошел работать ни в один театр после института, потому что понимал, что буду ходить именно на работу. Вот ты сидишь и ждешь списка ролей, ты опять дворецкий, а тебе стукнуло пятьдесят и Гамлета уже не сыграть.

Создавая “Ленинград Центр”, я понимал, что надо искать индивидуальности, рядом должны быть звезды, но не как конкуренты, а чтобы улучшать и дополнять друг друга. В свое время так родился спектакль “Портфолио”, где ребята сами про себя рассказывают зрителю. На роль себя, то есть режиссера-постановщика, я пригласил Дашу Мороз, она проводила кастинг, а зритель слышал не сценарный текст, а набор очень личных номеров — высказываний.

Виктория Чапайкина

Для меня очень важно, чтобы люди вокруг вдохновляли, чтобы хотелось творить бок о бок с ними. Раньше я мечтала о нормированном рабочем дне, но, боюсь, теперь не смогу в таком графике жить, поскольку идеальная рабочая среда для меня — это “Ленинград Центр”.

Здесь столько талантливых людей! Смотришь на то, что они делают, и думаешь: “Вау! Хочу так же”. И напрашиваешься на репетицию попробовать. Дальше тебя либо затягивает, либо нет. Но даже процесс очень многое дает, позволяя развиваться тебе как личности и как профессионалу.

Сейчас я совершенно другой человек, чем была прежде, стала добрее и терпеливее. Когда ставлю номера, то с большим уважением отношусь ко всем участникам процесса. Некоторые спорят, бывает, мы ругаемся, но это дает возможность прийти к отличному результату.

Шоу “Тело/Душа. Жизнь как чудо”. Хореограф-постановщик: Виктория Чапайкина

Кейко Ли

Моя идеальная среда для работы — это единение. Очень важно смотреть в одном направлении с тем, с кем творишь, создаешь и живешь. Ценно уважение друг к другу и абсолютный фанатизм к своему делу. Здесь нет машинальной работы, я танцую, ставлю номера, у меня есть возможность поделиться со зрителем своими переживаниями.

Нетерпение возникает тогда, когда что-то не нравится. А мне здесь нравится все, я терпеливая. Я не педагог, поначалу не понимала, почему, когда ставлю номер, не сразу получается. Коллеги мне говорили: подожди, нужно время, с людьми нужно общаться. И когда ты это принимаешь, все вдруг начинает работать. Главное — создать климат, который комфортен для всех. Мы научились договариваться между собой и у нас есть диалог с режиссером. Мы повзрослели, притерлись и приняли друг друга.

Шоу Timeless. Хореограф-постановщик: Кейко Ли

Валерия Турова

Для меня идеальная среда — это творчество и доброта. Важно, чтобы в любой, даже самой эмоциональной ситуации, человек оставался человеком. И конечно, необходима поддержка друг друга в любых начинаниях, чтобы блистать самой и чтобы ближний рядом блистал наравне.

У меня было спортивное детство, оно помогает мне достигать целей более упорно и спокойно. В театре все иначе, менее системно, но более творчески. Подход к работе в творческой среде эмоциональней. Когда ты только исполнитель, то лучше выслушать и сделать как говорят, но когда Феликс предложил мне ставить номера самой, я начала учиться общаться с людьми. От эмоционального “почему вы меня не слышите” до понимания, что нужно в первую очередь работать над собой.

Шоу “Семь”. Валерия Турова и Олег Хмелев

Роман Осипов

Быть артистом театра, в котором нет творческих ограничений — бесценно. Именно этот опыт мне дарит “Ленинград Центр”. Я новичок здесь и пока выступаю в роли послушного исполнителя.

Я учился на хореографа в Кемерово, там изучал постановочное дело и вынес главную мысль: нужно выслушать то, что тебе говорят, и сделать это. Практика показывает, что это самый быстрый и эффективный способ добиться нужного результата.

Шоу “Тело/Душа. Жизнь как чудо”. Роман Осипов, Виктория Чапайкина. Хореограф-постановщик: Олег Хмелев

Олег Хмелев

В России есть только одно место, в котором случаются настоящие чудеса — это “Ленинград центр”. И только труппе, работникам театра и режиссеру известно, каким трудом эти чудеса создаются.

Порой, когда долго готовишься к шоу как артист и как хореограф, отыграв премьеру, ощущаешь некую пустоту, настолько это эмоциональный процесс, которому отдаешь все. Но в итоге смотришь и думаешь: я работаю в самом лучшем театре мира!

Бывает сложно совмещать должность артиста, хореографа, параллельно заниматься репетиционной работой, особенно если все это сваливается одновременно… Каждый раз, разговаривая сам с собой, я ставлю себе в пример Феликса, который сохраняет спокойствие и успевает сделать много разноплановых дел.

Шоу “Зимний Ленинрад”. Хореограф-постановщик: Олег Хмелев

Владислав Руденко

Для идеальной рабочей атмосферы важно, чтобы люди, которые находятся в одном процессе со мной, были близки друг другу энергетически, проще говоря — на одной волне. Именно это обеспечивает не только приятный процесс, но и потрясающий результат.

Я понял, что у творческих людей, артистов и постановщиков, рабочий путь — самый важный. Столько времени мы тратим на репетиции, подготовку, а на выходе получаем номер на 2–3 минуты, может, 5. Соответственно, весь этот путь должен быть очень комфортным. Опыт научил меня общаться с людьми. Мы все разные, к каждому нужен индивидуальный подход. Когда происходят завалы, все вокруг нестабильно и постоянно меняется, а тебе нужно выходить к зрителю, ты выдыхаешь, принимаешь условия игры и работаешь, потому что ты артист и профессионал.

Шоу “Семь”. Постановка Владислава Руденко