Представитель ООН выразил готовность способствовать экспорту продовольствия и удобрений из России

ООН после продления зерновой сделки намерена устранить барьеры на пути экспорта продовольствия и удобрений из России, сообщил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

По его словам, генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш приветствовал продление на 120 дней зерновой сделки, «которая обеспечивает экспорт зерна, продовольствия и удобрений с Украины», передает ТАСС.

Он добавил, что ООН намерена сохранить эту важную линию поставок в том числе и грузов из России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что зерновая сделка получила продление. Эту информацию подтвердили в МИД России.

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