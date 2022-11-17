 

Представитель ООН выразил готовность способствовать экспорту продовольствия и удобрений из России

17.11.2022, 20:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

ООН после продления зерновой сделки намерена устранить барьеры на пути экспорта продовольствия и удобрений из России, сообщил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

По его словам, генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш приветствовал продление на 120 дней зерновой сделки, «которая обеспечивает экспорт зерна, продовольствия и удобрений с Украины», передает ТАСС.

Он добавил, что ООН намерена сохранить эту важную линию поставок в том числе и грузов из России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что зерновая сделка получила продление. Эту информацию подтвердили в МИД России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09.21 / Матвиенко рассказала, кто представит Россию на инаугурации правительства Афганистана

01.10.22 / Власти Германии пригрозили немцам последствиями из-за отказа экономить газ

12.12.20 / Пушков объяснил, почему Верховный суд США отказался пересматривать итоги выборов

18.12.20 / Эксперты рассказали, как внедрение умных технологий в промышленности меняет подход к кибербезопасности

12.09.21 / Представлена финальная бета-версия Android 12

19.08.21 / “Талибан” препятствует эвакуации желающих улететь из Афганистана – СМИ

21.03.21 / “Никто выше клуба не может быть”. Бразильского легионера “Шахтера” отправили в дубль

15.08.21 / Талибы выпустили заключенных крупнейшей в Афганистане тюрьмы – очевидцы

12.09.21 / Мурашко призвал экспертов вместо прогнозов рекомендовать вакцинацию

03.10.20 / Ученые пояснили, чем опасно интервальное голодание

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика