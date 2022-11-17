 

Бойцы ДНР сообщили о захвате важного опорного пункта ВСУ под Ясиноватой

17.11.2022, 20:28, Новости дня
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Военнослужащие Народной милиции ДНР взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Ясиноватой, сообщили в пресс-службе Управления оборонного ведомства ДНР.

Во время развития наступления на населенный пункт Невельское, бойцы гвардейской 100-й мотострелковой бригады взяли штурмом важный опорный пункт ВСУ «Бассейн», информирует в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что военные этой же бригады в ходе наступления у поселка Невельское к западу от Донецка взяли позиции противника.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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