Бойцы ДНР сообщили о захвате важного опорного пункта ВСУ под Ясиноватой
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Военнослужащие Народной милиции ДНР взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Ясиноватой, сообщили в пресс-службе Управления оборонного ведомства ДНР.
Во время развития наступления на населенный пункт Невельское, бойцы гвардейской 100-й мотострелковой бригады взяли штурмом важный опорный пункт ВСУ «Бассейн», информирует в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что военные этой же бригады в ходе наступления у поселка Невельское к западу от Донецка взяли позиции противника.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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