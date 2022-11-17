 

Петля: 39-летняя Светлана Ходченкова ушла молча

17.11.2022, 20:15, Разное
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39-летняя актриса
Светлана Ходченкова известна зрителям по картинам “На острие”, “Домашний
арест” и “Чемпионы”. У актрисы плотный график и большая занятость,
поэтому фильмы с ее участием выходят регулярно. Поклонники любят Светлану за
такую продуктивность.

В своем микроблоге
Ходченкова показывает иную сторону своей жизни. Она делится фотографиями с
тренировок на пилоне, путешествиями на море и кадрами с близкими людьми. А на
днях она и вовсе удивила своим контентом.

В социальных
сетях Светлана Ходченкова молча ушла в ностальгию по предновогоднему периоду. В
фотопленке появились фотографии со съемок новогодних фильмов: заснеженные деревья,
Светлана в теплой куртке и петля-елочная игрушка. Вместе с обработкой
получились действительно приятные и “теплые” кадры.

Возможно, такое
настроение появилось у Светланы вместе с первым снегом — в Москве зима уже практически
заняла законное место. Поклонники поймали новогоднее настроение актрисы и
написали в комментариях, что с нетерпением ждут Нового года. Не забыли они и
про символ 2023 года — пушистого зайца. Комментарии Светланы Ходченковой пестрят
милыми смайликами с животным.


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