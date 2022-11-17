Петля: 39-летняя Светлана Ходченкова ушла молча

39-летняя актриса

Светлана Ходченкова известна зрителям по картинам “На острие”, “Домашний

арест” и “Чемпионы”. У актрисы плотный график и большая занятость,

поэтому фильмы с ее участием выходят регулярно. Поклонники любят Светлану за

такую продуктивность.

В своем микроблоге

Ходченкова показывает иную сторону своей жизни. Она делится фотографиями с

тренировок на пилоне, путешествиями на море и кадрами с близкими людьми. А на

днях она и вовсе удивила своим контентом.

В социальных

сетях Светлана Ходченкова молча ушла в ностальгию по предновогоднему периоду. В

фотопленке появились фотографии со съемок новогодних фильмов: заснеженные деревья,

Светлана в теплой куртке и петля-елочная игрушка. Вместе с обработкой

получились действительно приятные и “теплые” кадры.

Возможно, такое

настроение появилось у Светланы вместе с первым снегом — в Москве зима уже практически

заняла законное место. Поклонники поймали новогоднее настроение актрисы и

написали в комментариях, что с нетерпением ждут Нового года. Не забыли они и

про символ 2023 года — пушистого зайца. Комментарии Светланы Ходченковой пестрят

милыми смайликами с животным.