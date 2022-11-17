“Мы встречаемся”: бросившая Авербуха Арзамасова нашла счастье с молодым

Несколько недель

назад на Первом канале стартовал новый сезон проекта “Ледниковый

период”. С одной стороны, внимание зрителей приковано к красивым

постановкам, декорациям и технической сложности катания. С другой, многие

следят за развитием личной жизни участником проекта. Так, под прицел регулярно

попадают хореограф-постановщик Илья Авербух и его молодая жена актриса Лиза

Арзамасова.

На время проекта

паре пришлось расстаться — тренеру нужно уделить внимание всем подопечным, а

актрисе отрабатывать свои номера. Так пара вышла на новый уровень отношений, где необходимо полное доверие.

Бросившая Авербуха другим участникам Лиза

Арзамасова нашла счастье с молодым партнером по проекту — Никитой Кацалаповым. Об

этом зрителям говорит новая фотография в микроблоге Арзамасовой: молодые люди

сидят на трибуне, улыбаются и ждут своей очереди для выхода на лед.

“Мы

продолжаем тренироваться и ставить номера. Встречаемся в 18:20 по субботам!”—

написала Лиза.

Поклонники с

нетерпением ждут новых выпусков с участием Лизы Арзамасовой. В комментариях ей

желают удачи и терпения. Кроме этого, преданные фанаты актрисы надеются, что

высокая занятость на шоу “Ледниковый период” не мешает молодой маме

проводить время с сыном.