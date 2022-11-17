 

“Мы встречаемся”: бросившая Авербуха Арзамасова нашла счастье с молодым

17.11.2022, 20:15, Разное
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Несколько недель
назад на Первом канале стартовал новый сезон проекта “Ледниковый
период”. С одной стороны, внимание зрителей приковано к красивым
постановкам, декорациям и технической сложности катания. С другой, многие
следят за развитием личной жизни участником проекта. Так, под прицел регулярно
попадают хореограф-постановщик Илья Авербух и его молодая жена актриса Лиза
Арзамасова.

На время проекта
паре пришлось расстаться — тренеру нужно уделить внимание всем подопечным, а
актрисе отрабатывать свои номера. Так пара вышла на новый уровень отношений, где необходимо полное доверие.

Бросившая Авербуха другим участникам Лиза
Арзамасова нашла счастье с молодым партнером по проекту — Никитой Кацалаповым. Об
этом зрителям говорит новая фотография в микроблоге Арзамасовой: молодые люди
сидят на трибуне, улыбаются и ждут своей очереди для выхода на лед.

“Мы
продолжаем тренироваться и ставить номера. Встречаемся в 18:20 по субботам!”—
написала Лиза.

Поклонники с
нетерпением ждут новых выпусков с участием Лизы Арзамасовой. В комментариях ей
желают удачи и терпения. Кроме этого, преданные фанаты актрисы надеются, что
высокая занятость на шоу “Ледниковый период” не мешает молодой маме
проводить время с сыном.


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