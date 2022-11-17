Скандалы: «Все просочилось в газеты, это неуместно»

Как западные лидеры «сливают» переговоры

Глава КНР Си Цзиньпин после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо на саммите G20 обвинил его в утечке конфиденциальной беседы в СМИ. Во время встречи лидеров канадский премьер, в частности, выразил обеспокоенность о «предполагаемом вмешательстве» Китая в выборы в его стране. Китай, при этом, не публиковал отчет о встрече, информация в китайских государственных СМИ не распространялась. Представитель российского МИД Мария Захарова напомнила, как «утекли» во французские медиа переговоры между главами России и Франции Путиным и Макроном.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита G20 указал премьер-министру Канады Джастину Трюдо о недопустимости утечек конфиденциальных переговоров в СМИ.

«Все, что мы обсуждали вчера, просочилось в газеты. Это неуместно и это не то, как велся наш разговор. Диалог должен быть искренним. Иначе трудно будет сказать, чем это может закончиться», — сказал китайский лидер.

После этих слов Си попытался отойти в сторону, однако Трюдо остановил его, сказав, что «в Канаде верят в открытый и честный диалог. Мы продолжим конструктивно работать вместе, но будут и вещи, в которых мы не будем согласны».

«Давайте сначала создадим условия для этого», — сказал Си, пожал руку Трюдо и удалился.

Ситуацию прокомментировала представитель российского МИД Мария Захарова. Она напомнила ситуацию, когда французская сторона распространила стенограмму переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

«Китайцам еще повезло, что канадцы в состав своей делегации не позвали, например, журналистов под видом официальных лиц. Как Макрон, который пригласил съемочную группу на онлайн-переговоры с Путиным, а те снимали всю беседу, не поставив в известность российскую сторону. Так ведут себя люди без чести и достоинства. Ровно то, что из себя сейчас представляет коллективный Запад», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Что раскрыли «люди без чести и достоинства»

20 февраля 2022 года, за 4 дня до начала спецоперации ВС РФ на Украине, Путин и Макрон провели переговоры, на которых, в частности, обсуждалась проблематика войны в Донбассе и невыполнения Киевом Минских соглашений. Стенограмма переговоров была опубликована в издании Le Temps 25 июня. Фрагменты переговоров вошли во французский документальный фильм «Президент, Европа и война», который показали 30 июня по телеканалу France 2.

Путин в ходе беседы с Макроном обвинил Зеленского во лжи лидерам западных стран о подготовке к выполнению Минских соглашений, а также указал французскому лидеру на его заявление о праве Киева не выполнять «Минск-2». Макрон отверг обвинения и подтвердил приверженность достигнутым соглашениям по Донбассу.

Российский лидер тогда подчеркнул, что власти республик Донбасса сделали все необходимое, чтобы начать диалог с Киевом. Далее президенты начали спорить о праве республик составлять «дорожную карту» о положении ДНР и ЛНР, которую в рамках «Минска» должны были рассмотреть в Киеве. Макрон сказал Путину: «Я не знаю, какой юрист мог тебе сказать, что в суверенном государстве тексты законов составляют сепаратистские группы, а не демократически избранные власти».

Путин в ответ указал на то, что правительство Украины пришло к власти в результате переворота и не является демократическим. Тогда Макрон предложил Путину провести встречу всех сторон конфликта, президент РФ пообещал изучить предложения после консультаций с МИД и Минобороны. Также Макрон попросил Путина «успокоить» российские войска вблизи украинской границы, на что российский лидер заявил, что 20 февраля там закончатся военные учения, однако подразделения останутся там, пока не разрешится ситуация вокруг Донбасса.

«Дипломатическая этика не предполагает слив»

После публикации переговоров на французскую сторону обрушилась критика российского МИД. Так, глава ведомства Сергей Лавров заявил, что Париж нарушил дипломатическую этику.

«Дипломатическая этика, конечно, не предполагает вот такой односторонний слив записи», — сказал Лавров.

Министр напомнил, что Россия однажды тоже прибегала к данному шагу и опубликовала содержание переговоров РФ, Франции и ФРГ в рамках «Нормандского формата».

«Но прежде чем мы опубликовали содержание моих переговоров, мы трижды предупредили их, и они отвечали молчанием», — пояснил дипломат.

Захарова также тогда раскритиковала публикацию переговоров Путина и Макрона.

«Когда осуществляются звонки на высшем уровне, то это, конечно, конфиденциальная история. Оказалось, что пару месяцев назад, когда Макрон звонил президенту России, весь разговор записывала журналистская камера с журналистами, которые сидели и все это снимали», — сказала она.

Первая публикация переговоров Le Monde

Впервые Le Monde опубликовали переговоры Путина и Макрона в 2020 году. Тогда лидеры обсуждали Белоруссию, Украину, Ливию, а также ситуацию с отравлением Алексея Навального.

По данным издания, Путин «пренебрежительно» высказывался о Навальном и назвал его «возмутителем спокойствия в интернете», который «совершал незаконные действия и использовал созданный им Фонд борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России), чтобы шантажировать чиновников и депутатов». Также Путин якобы сказал Макрону, что Навальный ранее уже симулировал болезни и «мог сам принять яд».

В Кремле на публикацию ответили сомнением в достоверности ее содержания.

«Газета совсем неточна в переданных формулировках. И, справедливости ради, вряд ли она могла быть точна, ведь это означало бы, что наши французские партнеры сознательно поделились со СМИ записью беседы двух президентов, что не соответствует дипломатической практике», — отметил тогда пресс-секретарь президента РФ Песков.

Позже французский МИД заявил, что «любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима» и по поводу публикации в Le Monde «проводится расследование».

Был ли слив в 2014?

Первые переговоры с Путиным по украинской, еще «майданной» проблематике, просочились в прессу в 2014 году. 2 марта на тот момент канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила с Путиным свое беспокойство относительно присоединения Крыма на фоне протестов на Украине.

После этого Меркель провела телефонные переговоры с президентом США Бараком Обамой (2009-2017) и сообщила, что «она сомневается в адекватном восприятии Путиным реальности» и «Путин живет в другом мире». Эти подробности стали известны из публикации The New York Times. Впоследствии немецкая сторона отрицала факт подобных заявлений канцлера.

Михаил Родионов

Оригинал материала: “Газета.ру”