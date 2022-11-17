Риски катастрофических последствий войны в Украине остаются реальными

Последствия обстрелов Россией городов Украины могут серьезно усугубиться в предстоящие зимние месяцы.

Об этом, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, предупредила заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло.

За последние несколько дней украинcкие города подверглись самым интенсивным обстрелам за все девять месяцев войны, сказала она. Российские ракеты и беспилотники обрушились на Киев, Николаев, Чернигов, Черкассы, Житомир, Сумы, Харьков, Львов, Полтаву и другие города. Были уничтожены и повреждены жилые дома, серьезно нарушена работа важнейших гражданских служб.

По состоянию на 14 ноября Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 16 631 жертву среди гражданского населения: с начала полномасштабного вторжения в Украину 6 557 человек убиты и 10 074 ранены.

«Я должна повторить: нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, – подчеркнула Розмари Дикарло. – Войне не видно конца. Пока она продолжается, риски потенциально катастрофических последствий остаются реальными. Инцидент в Польше, вблизи украинской границы, стал пугающим напоминанием об экстренной необходимости предотвращения любой эскалации».

Заместитель главы ООН выразила соболезнования семьям двух польских граждан, погибших в результате инцидента у границы.

Ход гуманитарной миссии

«Правительство Украины сосредоточило свое внимание на восстановлении поврежденной инфраструктуры. Организация Объединенных Наций сделала своей приоритетной задачей обеспечение наиболее уязвимых слоев населения зимней одеждой и предметами первой необходимости, – сказала Розмари Дикарло. – Более 185 тысяч человек уже их получили. Наши гуманитарные партнеры создают “пункты обогрева” вблизи линии фронта. Около 525 генераторов распределяются среди приоритетных учреждений, включая больницы, центры временного проживания и поликлиники».

Гуманитарный доступ обеспечен в районах, вернувшихся под контроль украинского правительства, в том числе в Херсоне, сообщила заместитель Генсека, однако по-прежнему крайне сложно добраться до нуждающихся людей в районах на востоке и юге, находящихся под контролем российских военных.

Дети войны

«Сегодня я хотела бы обратить внимание на проблему обеспечения прав, безопасности и защиты самых маленьких украинцев, – продолжила Розмари Дикарло. – Более 400 детей убиты, многие получили ранения, потеряли членов семьи или были вынуждены покинуть свои дома. По данным правительственного портала “Дети войны”, по состоянию на 12 ноября 279 детей считались пропавшими без вести. Также поступают тревожные сообщения о принудительном перемещении детей на оккупированную Россией территорию Украины или в Российскую Федерацию».

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (ВКПЧ) задокументировало несколько случаев депортации детей в Российскую Федерацию – в нарушение международного гуманитарного права. УВКПЧ продолжает фиксировать другие виды нарушений прав человека, включая 57 подтвержденных случаев сексуального насилия, связанного с конфликтом. 48 из этих инцидентов приписываются российским вооруженным силам и связанным с ними вооруженным группам; девять – украинским вооруженным силам и правоохранительным органам.

Условия содержания военнопленных

«Еще один вопрос, вызывающий озабоченность, – это условия содержания военнопленных, – сказала Розмари Дикарло. – Я приветствую продолжающийся обмен пленными между Россией и Украиной. Я призываю стороны обеспечить гуманное обращение с военнопленными в соответствии с обязательствами по международному праву, в частности, третьей Женевской конвенцией. Я также призываю Российскую Федерацию предоставить УВКПЧ и Красному Кресту беспрепятственный доступ к военнопленным».

Ядерные риски

Риск ядерного инцидента в контексте продолжающихся военных действий в Украине по-прежнему велик, отметила заместитель главы ООН. Генеральный директор МАГАТЭ недавно проинформировал Совет Безопасности о последних действиях организации, включая участие в переговорах относительно Запорожской атомной электростанции. В ближайшие недели МАГАТЭ, по просьбе украинского правительства, направит свои миссии на еще три действующие атомные электростанции, а также в Чернобыль.

«Я вновь подчеркиваю настоятельную необходимость избегать военных действий, которые могут поставить под угрозу безопасность и сохранность любого ядерного объекта», – подчеркнула Розмари Дикрало.

Удар по системе коллективной безопасности

Одной из главных жертв войны стала международная система коллективной безопасности, которую обязались поддерживать все страны-члены ООН, считает заместитель Генсека ООН.

«Ущерб, нанесенный структурам, созданным для урегулирования и разрешения конфликтов, значителен, что, в свою очередь, еще более затрудняет поиск путей выхода из тупика в Украине, – сказала Розмари Дикрало. – Есть только один способ остановить смерть, разрушения и вражду – закончить эту войну в соответствии с международным правом и Уставом ООН, как того требует Генеральная Ассамблея».

Реакция сторон

«Хотя мы все еще не знаем всех фактов, понятно одно: эта трагедия никогда бы не произошла, если бы не бессмысленное вторжение России в Украину и ее недавние ракетные удары по гражданской инфраструктуре, – подчеркнула, говоря об инциденте на польско-украинской границе, Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. – Согласно Уставу ООН, Украина имеет полное право защищаться от этих обстрелов, защищать свой суверенитет и территориальную целостность».

«Нас давно уже перестали удивлять ваши попытки при любых обстоятельствах, вопреки фактам и здравому смыслу во всем винить Россию, – так отреагировал на выступление американского дипломата Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. – Вот и сегодня, несмотря на очевидную подоплеку украинско-польской провокации, многие представители западных стран высказывались в том духе, что даже если ракеты запускала Украина, виновата все равно Россия, разрушающая критическую инфраструктуру».

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что его страна поддерживает проведение полного и прозрачного расследования для установления всех обстоятельств инцидента на польско-украинской границе.

«Мы готовы сотрудничать с польской стороной, чтобы внести свой вклад в это расследование, – сказал он. – В то же время очевидно, что российская агрессивная война против Украины, одним из основных элементов которой является регулярный ракетный террор, остается единственной первопричиной насилия и человеческих страданий в Украине и за ее пределами. Как только Россия окажется не в состоянии продолжать эту войну, безопасность в регионе будет немедленно восстановлена».

Постоянный представитель Польши при ООН в ходе своего выступления подчеркнул, что его страна будет действовать максимально сдержанно.

«Мы немедленно начали расследование, направленное на выяснение всех деталей инцидента, – сказал Кшиштоф Щерский. – Самые первые выводы подтверждают гипотезу о том, что произошедшее не было преднамеренной атакой. Но, естественно, нам нужно дождаться завершения расследования».