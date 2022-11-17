 

Укороченные толстовки и пальто с животным принтом: с чем носить легинсы с разрезами, чтобы выглядеть выше

17.11.2022, 19:39, Разное
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Легинсы с разрезами являются трендом текущего сезона. Однако для создания стильных луков нужно знать, с какой одеждой лучше сочетать данный предмет гардероба. Разбираем самые удачные комбинации, чтобы выглядеть выше и стройнее.

С блейзером или пиджаком оверсайз

Чтобы сохранить баланс и пропорции, нужно придерживаться простого правила: облегающий низ — объемный верх. Например, можно сочетать блейзер или пиджак оверсайз с легинсами с разрезами спереди. Чтобы казаться выше, наденьте обувь на каблуках.

С укороченной толстовкой

Если вы не комплексуете по поводу фигуры и не видите необходимости скрывать бедра, тогда можете смело надевать укороченную толстовку. Лучше всего ее сочетать с легинсами с высокой или средней посадкой. Поскольку в итоге получается образ в повседневном стиле, то из обуви больше подойдет что-то спортивного плана и на низком ходу.

С пальто с животным принтом

Если вам нравятся образы в авангардном стиле, тогда обязательно обратите внимание на эту идею. Суть заключается в том, чтобы сделать акцентной вещью в образе пальто с животным принтом. Оно может быть изготовлено из натурального или искусственного меха. Отдавайте предпочтение длинной верхней одежде. Чтобы сделать образ более женственным, можете подчеркнуть талию с помощью поясного ремня.

С курткой или бомбером оверсайз

Если необходимо создать эффектный образ в стиле кэжуал, включите в один лук бомбер или куртку оверсайз и легинсы. Чтобы выглядеть выше и стройнее, можете надеть черную одежду: она зрительно вытягивает силуэт. Из обуви отдайте предпочтение туфлям-лодочкам.

С блейзером и водолазкой

С легинсами можно создавать не только повседневные, но также и офисно-деловые образы. Удачное решение — это сочетать в одном наряде легинсы, водолазку и блейзер. Чтобы сделать образ более строгим, официальным, из обуви отдайте предпочтение классическим туфлям-лодочкам на каблуках. Обратите внимание, что остроносые туфли визуально сделают ваши ноги длиннее, за счет чего вы будете казаться и выше, и стройнее.

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Чтобы лук не получился мрачным, подберите не темный, а светлый верх. Например, можете сочетать кремовую водолазку с серым пиджаком.

С длинным пальто

Некоторые девушки опасаются надевать легинсы из-за того, что они слишком облегают ноги, привлекают внимание к бедрам. Если вы комплексуете по поводу фигуры, то можете сочетать облегающие штаны с длинной верхней одеждой. Например, с пальто. Если вы высокая, то можете остановить выбор на обуви на низком ходу. Если же у вас низкий рост, тогда однозначно нужно отдавать предпочтение обуви на каблуках.

С полуботинками

Леггинсы с разрезами необязательно предполагают открытую обувь или ту, которая имеет спереди глубокий вырез. Вы также можете смело надевать ботинки, полуботинки высотой выше щиколотки. Попробуйте подобрать обувь, которая по цвету контрастирует с легинсами. Получится весьма привлекательный и современный образ.

С кожаным плащом

Кожаный длинный плащ — это тот предмет гардероба, благодаря которому можно получить стильный лук (аналогичный образам главных героев из фильма «Матрица»). Такая верхняя одежда тоже хорошо смотрится с легинсами с разрезами. Чтобы освежить лук, используйте рубашку светлого оттенка. Например, желтую или горчичного цвета, если легэгинсы и плащ у вас черные.

Тотал лук

Так называется концепция, когда вы в одном образе комбинируете одежду одного цвета. Благодаря этому вы кажетесь и выше, и стройнее. Например, можно сочетать яркие красные легинсы с курткой такого же цвета. В идеале подобрать обувь такого же цвета. Но если такой возможности нет, тогда отдавайте предпочтение туфлям или ботинкам нейтрального цвета. Например, черного.


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