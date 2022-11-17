 

Никита Михалков откроет всероссийскую сеть видеосалонов

17.11.2022, 19:33, Разное
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Кинорежиссёр, телеведущий и публицист Никита Михалков сообщил об открытии всероссийской сети видеосалонов «Бесогон».

Она призвана заместить закрывшиеся в стране кинотеатры из-за ухода иностранных кинопрокатчиков. При этом в кинозалах будут демонстрироваться исключительно фильмы российского и советского производства.

По словам режиссёра, малая вместимость залов (20-50 мест) позволит максимально расширить географию сети и открывать их даже в сёлах. Он уточнил, что все демонстрируемые фильмы не подлежат лицензированию и смогут транслироваться при наличии подключения к интернету.

– Мы в хорошем смысле слова возвращаемся в Советский Союз, когда кино смотрели в каждой деревне. Кино тоже будет исключительно качественным и проверенным годами. Это и советская классика, и уже российские фильмы, отдельные картины немецкого и французского кинематографа. Весь репертуар буду утверждать лично я, – подчеркнул Михалков.

Открытие первого флагманского салона в московском районе Бирюлёво запланировано 1 января 2023 года. В качестве ретро-премьеры зрителям будет показан фильм Алексея Балабанова «Жмурки», в котором Никита Михалков играет одну из главных ролей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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