 

Победители «Большой перемены» получили по 1 млн рублей

17.11.2022, 19:30, Новости дня
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В Нижнем Новгороде прошла церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) – среди студентов колледжей. Победителями стали 150 студентов выпускных курсов – они получат по 1 млн рублей, и 150 студентов не выпускных курсов – они получат по 200 тыс. рублей.

Ребята смогут потратить выигрыш на образование, саморазвитие или запуск стартапа. Всего в финале «Большой перемены» приняли участие 600 студентов коледжей и профучилищ из 58 регионов России. Они работали в командах над кейсовыми заданиями на тему «Наставничество в профессии и бизнесе», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В церемонии награждения приняла участие министр образования Нижегородской области Ольга Петрова.

«Многие не верили, не понимали, не ожидали, что именно они победители. И до сих пор не могут поверить. На мой взгляд, это как раз тот момент, когда ты начинаешь верить в свои силы и понимаешь, что невозможное возможно. И конечно, это только начало их большого пути. Участие в «Большой перемене» дополняет те фундаментальные знания, которые ребята получают в своих колледжах, мягкими навыками, умением коммуницировать, строить бизнес-планы», – сказала она.

Студентка Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли Кристина Титова впервые приняла участие в «Большой перемене» в прошлом году – и выиграла премию в размере 200 тыс. рублей, которые вложила в собственный стартап. В этом году Кристина повторила успех прошлого года и снова выиграла 200 тыс. рублей.

Студентка колледжа из Новокузнецка Манижа Бободжонова в этом году оканчивает последний курс. В конкурсе она выиграла 1 млн рублей. Премия позволит исполнить ее мечту – получить образование в Московском государственно университете.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия – страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников. «Большая перемена» является соучредителем Российского движения детей и молодежи.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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