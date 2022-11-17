Цена нефти марки Brent опустилась ниже 91 доллара за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2023 года на лондонской бирже ICE упала ниже 91 доллара за баррель впервые с 19 октября, следует из данных торгов.

Так, стоимость Brent снижалась на 2,2%, до 90, 82 доллара за баррель. Далее Brent находилась на уровне 90,56 доллара за баррель (-2,48%). Фьючерс на нефть марки WTI той же поставки снижался на 3,41% – до 82,1 доллара за баррель, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что польская госкомпания Orlen подала заявку в «Транснефть» на получение 3 млн тонн нефти по нефтепроводу «Дружба» в следующем году.

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