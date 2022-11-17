Режиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк поженились

Сарик Андреасян и Лиза Моряк поженились! Сегодня пара узаконила свои отношения в одном из московских ЗАГСов. О радостном событии актриса рассказала в запрещенной соцсети и опубликовала красивые снимки с церемонии.

Впереди остается самое сложное!

Сохранить, приумножить и сберечь!

Как сказала моя бабушка: “Самая важное это – сохранить первый брак”. Я буду стараться, чтобы мы с этой задачей справились!

Сегодня я стала супругой Сарика Андреасяна! Кто бы мог подумать, ведь впервые я узнала о тебе в феврале 2017-го, когда вышел фильм “Защитники” и я помню как зашла на твою страничку в соцсеть и даже не подписалась, потом в июне 2018-го ты утвердил меня в свой фильм и в июле 2018-го мы познакомились.

Ну а дальше… Все было правда как в кино!

Когда начался роман Лизы и Сарика, неизвестно. До этого их связывали лишь рабочие отношения – Моряк снялась в нескольких его проектах. Режиссер сделал предложение руки и сердца актрисе в июне этого года. По слухам, праздновать свадьбу Сарик и Лиза планируют летом будущего года. О беременности Лизы стало известно в начале октября.

Моряк ранее не была замужем, а Андреасян состоял в браке с ресторатором Аленой, в браке у них появились двое сыновей.