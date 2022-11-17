Князь Альбер II и княгиня Шарлен наградили бенефициаров Красного Креста

На днях князь Альбер II и княгиня Шарлен организовали специальный прием во дворце Монако и отметили заслуги бенефициаров организации Красный Крест. Монархи лично встретили членов делегации — руководителей и волонтеров — и наградили их уникальными рождественскими наборами первой помощи.

Для встречи Шарлен выбрала темно-изумрудное закрытое платье-рубашку Akris в деловом стиле и дополнила его классическим кожаным ремнем того же бренда. Кэжуал-образ княгини завершили высокие черные сапоги на тонком каблуке от Jimmy Choo. Альбер же традиционно отдал предпочтение синему костюму с белой рубашкой и светлым галстуком.

В начале месяца князь и княгиня посетили премию Princess Grace Awards в Нью-Йорке, названную в честь матери Альбера, актрисы и принцессы Грейс Келли. Эта награда ежегодно присуждается молодым и талантливым деятелям театра и кино, а также танцорам.

Напомним, что весь минувший год Шарлен боролась за свое здоровье. Сначала она перенесла тяжелую ушную инфекцию, а затем заразилась нашумевшим COVID-19. Поэтому каждый новый выход княгини в приподнятом настроении и отливной форме неизменно радует поклонников королевской семьи Монако по всему миру.