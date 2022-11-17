 

Тест: угадайте советский фильм по фотографии со съемок

17.11.2022, 19:00, Разное
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Советские фильмы
отличаются особым стилем съемки, уникальными сюжетами и, конечно, актерами. Многие
цитаты из фильмов ушли в народ, став энциклопедией жизни простого человека. А
образы героев прочно закрепились за великими артистами. Проверьте свою насмотренность
и попробуйте угадать, о каком советском фильме идет речь, взглянув лишь на один
кадр со съемок.


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