Тест: угадайте советский фильм по фотографии со съемок

Советские фильмы

отличаются особым стилем съемки, уникальными сюжетами и, конечно, актерами. Многие

цитаты из фильмов ушли в народ, став энциклопедией жизни простого человека. А

образы героев прочно закрепились за великими артистами. Проверьте свою насмотренность

и попробуйте угадать, о каком советском фильме идет речь, взглянув лишь на один

кадр со съемок.