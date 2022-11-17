Ефимов: Создатели БПЛА в федеральном центре в “Руднево” сэкономят 20% на налогах

Москва – один из основных рынков для беспилотных аппаратов, отметил чиновник. БПЛА использует частный бизнес и городское хозяйство.

“В частности, при контроле хода строительства, для обследования и выявления самостроя, при создании цифровых моделей местности. Коптеры помогают оценить масштаб и темпы строительства, составить 3D модель ландшафта, выявить климатические особенности местности”, – уточнил заммэра столицы.

Будучи резидентами особой экономической зоны производители БПЛА смогут получить льготы по налогу на прибыль. Их освободят от имущественного, земельного, транспортного налогов и предоставят другие преференции, сообщает РИА Новости.

Независимый экономист Андрей Бархота назвал производство беспилотников стратегически важной индустрией. Отрасль имеет приоритетное значение для экономики и военно-промышленного комплекса страны, подчеркнул он.

“Инициированный правительством Москвы беспрецедентный налоговый и инвестиционный режим для центра БПЛА в Индустриальном парке “Руднево” имеет принципиальное значение для развития индустрии и удовлетворения спроса на данную продукцию”, – считает эксперт.

Создание кластера в “Руднево” повысит качество отечественных БПЛА, полагает член Московского регионального отделения “Деловой России”, вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества Алексей Улитченко.

“Нахождение проектов в одном месте – на базе федерального центра в столичном индустриальном парке “Руднево”, призвано дать, в том числе, синергию и возможность обмена опытом, а также совместного использования дорогостоящих ресурсов, –

поделился Улитченко. – А возможность экономить на налогах в среднем более 1/5 в год позволит компаниям направлять дополнительные средства на совершенствование производимой продукции”.

Напомним, что за пять лет инвестиции в экономику Москвы превысили 20 триллионов рублей. За первую половину текущего года объем вложений в основной капитал столицы составил 1,9 триллиона рублей – это на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2021-го.