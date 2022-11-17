Суд в Гааге признал Гиркина, Дубинского и Харченко виновными в катастрофе MH17

Суд в Гааге вынес решение по делу о крушении малайзийского «Боинга» МН17, который 17 июля 2014 года разбился в Донецкой области. Тогда погибли 298 человек.

Судья Хендрик Стинхейс Окружного суда Гааги признал виновными россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко в уничтожении самолета Boeing 777 и убийстве 298 пассажиров. Их заочно приговорили к пожизненному заключению.

Гиркин – бывший сотрудник органов ФСБ России, в 2014 году руководил повстанцами во время боевых действий в городе Славянске, а позднее возглавлял силы народного ополчения в Донецке. С 12 мая по 14 августа 2014 года — командующий вооружёнными силами Донецкой Народной Республики, с 16 мая по 14 августа — министр обороны ДНР, с 6 июля объявил себя военным комендантом Донецка. Дубинский — бывший офицер ГРУ Минобороны России, в 2014 году возглавлял контрразведку ДНР. Харченко — бывший офицер ВДВ России, в 2014 году был заместителем Дубинского. Всех троих заочно приговорили к пожизненному заключению.

Также они должны выплатить родственникам погибших компенсацию 16 миллионов евро.

Еще один обвиняемый, россиянин Олег Пулатов, признан невиновным. Никто из четверых на заседании суда не присутствовал.

Суд установил, инициатором перевозки «Бука» был Сергей Дубинский. При транспортировке оружия помогал Леонид Харченко. Игорь Гиркин как министр обороны ДНР отвечал за установку и поставку «Бука». Кроме того, он вел переговоры с ответственными лицами в России. Гаагский суд установил, что Гиркин имел выход на экс-помощника президента Владислава Суркова. Олег Пулатов обеспечивал коридор для перевозки зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого сбили самолет, в Донецкую область с территории России.

Суд постановил, что к ним можно предъявлять иски родных погибших – таких исков всего более 300. Общая сумма компенсации родственникам жертв оценена более чем в 16 млн евро, она должна быть выплачена в полном объеме.

Вот выводы, к которым пришел суд:

– самолет сбили военные самопровозглашенной ДНР из зенитно-ракетного комплекса «Бук», кто дал команду, установить нельзя. Ракета была запущена из населенного пункта Первомайское, он находился тогда под контролем сепаратистов «ДНР»,

– на территорию Украины «Бук» привезли из России, переговоры с Москвой о его поставке вел тогдашний «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков),

– операторы «Бука» думали, что стреляют по военному самолету. Когда выяснилось, что сепаратисты сбили гражданский «Боинг», ЗРК вывезли обратно в Россию,

– в день крушения рейса МН17 «ДНР» находилась под контролем России,

– Российские власти ставили задачи руководству самопровозглашенной республики, а те отчитывались перед Москвой.

Расследование проводилось в два этапа разными организациями. Изначально Украина передала право расследования Нидерландам, так как MH17 вылетел из аэропорта «Схипхол» в Амстердаме. Большинство пассажиров были голландцами.

Согласно техническому отчету Совета безопасности Нидерландов (DSB), самолет был сбит ракетой 9М38М1, запущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук». В отчет DSB попали данные сторонних организаций о траектории и месте запуска ракеты. Голландская аэрокосмическая лаборатория и Киевский институт судебных экспертиз выяснили, что запуск был произведен около города Снежное в Донецкой области.

Расследование о том, кто именно запустил ракету, проводила Международная следственная группа (JIT). В нее вошли сотрудники прокуратуры и полиции Нидерландов, а также представители полиции и органов уголовного правосудия из Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Группа подтвердила более точную локацию пуска ракеты — поле у поселка Первомайское к югу от Снежного.

По данным JIT, в середине июня 2014 года установка выехала с базы 53-й зенитно-ракетной бригады и направилась в Ростовскую область. Позже колонну заметили на границе с Донбассом в российском городе Миллерово. Следствие считает, что из этого города «Бук» отправили в Донбасс. Где и когда он пересек границу Украины, неизвестно.

Переговоры подсудимых между собой и третьими лицами были перехвачены СБУ и переданы нидерландской прокуратуре. На записях они говорят, что «Бук» нужно встретить и помочь довезти до боевой позиции. JIT выяснила, что после попадания по «Боингу» установку отправили в Россию: есть фотографии «Бука» с неполным боекомплектом (не хватает одной ракеты).

Российские СМИ и власти сделали вид, что забыли или не заметили сообщение в онлайн-дневнике Гиркина. Он написал, что военные «ДНР» сбили грузовой самолет Ан-26 в районе Тореза, населенного пункта в шести километрах от Первомайского.

Что касается версий причины крушения «Боинга», то сначала основной стала атака украинского военного самолета.

Вечером в день аварии телеканал Russia Today сообщил о твите испанского «диспетчера Карлоса», который написал: «Самолет B 777 [малайзийский боинг] летел в сопровождении двух украинских истребителей за несколько минут до того, как исчез с радаров». Вскоре аккаунт «диспетчера» @spainbuca был признан фейковым и заблокирован.

В 2015 году «испанский след» появился еще раз, когда Владимир Путин в разговоре с американским режиссером Оливером Стоуном сказал: «Насколько мне известно, сразу же после этой ужасной катастрофы один из украинских авиадиспетчеров, по-моему, он специалист испанского происхождения, объявил, что видел в коридоре гражданского самолета боевую машину. Никакой другой боевой машины, кроме украинской, там быть не могло». Путин добавил, что он не утверждает, что именно этот самолет сбил малайзийский «Боинг».

В 2018 году журналисты нашли «диспетчера Карлоса». Им оказался испанец Хосе Карлос Барриос, сбежавший в Румынию после обвинений в мошенничестве. Он признался, что получил от России 48 тысяч долларов.

Российские силовики также много говорили о том, что «Боинг» сбил украинский истребитель:

– Начальник Главного оперативного управления Генштаба Андрей Картаполов утверждал, что в день крушения россияне засекли украинский истребитель, взлетавший в направлении «Боинга».

– Представитель Следственного комитета (СК) Владимир Маркин рассказывал о подтверждении этой версии, полученном от украинского военного, который прошел проверку на детекторе лжи.

– Позднее СК сообщал, что у него есть данные, основанные «в том числе на результатах экспертиз», что пассажирский самолет сбили ракетой класса «воздух — воздух», сделанной не в России.

– В ноябре «журналист» Михаил Леонтьев в эфире Первого канала показал «секретный снимок», на котором якобы «отчетливо виден пуск ракеты из-под левого крыла истребителя точно в кабину пилотов». Вскоре блогер Илья Варламов написал, что на снимке есть признаки монтажа.

Когда Международная следственная группа (JIT) пришла к выводу, что самолет был сбит военными самопровозглашенной ДНР из зенитно-ракетного комплекса «Бук», российский производитель ракет «Алмаз-Антей» попытался доказать, что выстрел из «Бука» совершила украинская армия. Специалисты концерна провели испытания и пришли к выводу, что ракета была запущена с территории, которую контролировали украинские военные, — из района села Зарощенское.

Российское Министерство обороны также говорило, что ракета была запущена украинцами из Зарощенского. По данным российских военных, там находились украинские войска, которых прикрывали средства ПВО.

После выхода доклада «Алмаза-Антея» специалисты JIT провели дополнительные испытания и нашли в материалах российского концерна много ошибок. В 2015 году «Новая газета» опубликовала материал, в котором жители Зарощенского рассказали, что 17 июля 2014 года село находилось под контролем «ДНР», но военных непризнанной республики в населенном пункте не было.

17 ноября 2022 года суд Гааги заявил, что данные «Алмаза-Антея» не представляют дополнительной ценности.

Одна из самых фантастических версий: украинские военные приняли «Боинг» за самолет президента России.

– Контуры самолетов в целом похожи, линейные размеры также весьма схожи, а что касается раскраски, то на достаточно отдаленном расстоянии она практически идентична, — сообщил в день крушения «Интерфакс» со ссылкой на источник в Росавиации.