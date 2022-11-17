Скандалы: «Мы с вами уже как шпионы»

ФСБ сообщила о задержании гражданки Польши за взятку

Федеральная служба безопасности России сообщила, что задержала в Москве гражданку Польши со статусом дипломата при получении взятки. По данным ведомства, за деньги она собиралась подготовить фиктивную документацию для освобождения от уплаты таможенных платежей при импорте алкоголя. Женщину объявили «неприемлемым лицом», она должна покинуть Россию в недельный срок. Из видео ФСБ следует, что Эва Бокшнайдер — сотрудница Международного банка экономического сотрудничества.

Взятка в 20 тыс. евро

Федеральная служба безопасности задержала в Москве гражданку Польши с дипломатическим статусом. Как заявляет спецслужба на своем сайте, дипломата взяли с поличным при получении взятки в 20 тыс. евро

«При получении взятки в размере 20 тыс. евро за подготовку фиктивной товаросопроводительной документации для освобождения от уплаты таможенных платежей при импорте коммерческих партий алкоголя задержана с поличным сотрудница международной финансовой организации с дипломатическим статусом — гражданка Республики Польша Бокшнайдер Малгожата Эва», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что МИД России объявил женщину «неприемлемым лицом». Ей «предложено покинуть территорию Российской Федерации в недельный срок».

Кроме того, сотрудники ФСБ заявили об обнаружении склада хранения контрабанды и задержании троих граждан России, «причастных к организации каналов незаконного ввоза в Российскую Федерацию алкогольной продукции».

«Изъята контрабандная партия алкоголя объемом более 40 тонн, стоимостью свыше 2 млн. долларов США. Следственным подразделением МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.2 (Незаконное перемещение через таможенную границу алкогольной продукции в крупном размере группой лиц по предварительному сговору или должностным лицом с использованием своего служебного положения – «Газета.Ru») и ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору – «Газета.Ru»).

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила журналистам, что следователи транспортного управления ведомства возбудили уголовное дело о контрабанде алкоголя и сбыте товара без маркировки.

«По версии следствия, двое граждан незаконно переместили через таможенную границу Таможенного союза контрабандную партию алкоголя. Транспортировка проводилась на основании фиктивных товаросопроводительных документов. Часть товара злоумышленники передали сообщнице для продажи, оставшуюся часть партии разместили на хранение в одном из складских комплексов на территории Московского региона», — приводит слова Волк «Интерфакс».

Она уточнила, что трое обвиняемых находятся под подпиской о невыезде.

Видео задержания

ФСБ также показало видео задержания Бокшнайдер. На кадрах видно, как женщина выходит из здания Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) в Москве, на улице ее встречает мужчина. Вместе они идут вдоль здания.

Далее идет видео со скрытой камеры на груди мужчины. Пару также снимает еще одна камера сбоку и камера видеонаблюдения. Происходит короткий диалог.

«Мы с вами уже как шпионы. Спасибо вам большое», — говорит гражданка Польши и берет некий конверт из рук снимающего.

«Не за что», — отвечает мужской голос.

Женщина идет обратно в сторону входа в здание, на ступенях ее задерживают два человека в гражданском.

Затем сотрудники правоохранительных органов демонстрируют, что конверт и лежавшие в нем купюры по сто евро были помечены. При ультрафиолете видно, что на руках у женщины присутствуют следы вещества, нанесенного на деньги.

Далее на видео показаны документы, согласно которым Эва Бокшнайдер возглавляет отдел маркетинговой поддержки управления стратегического планирования МБЭС.

Скандал с японским дипломатом

26 сентября стало известно, что во Владивостоке сотрудники ФСБ задержали японского консула Мотоки Тацунори. По данным ведомства, мужчина получал сведения ограниченного распространения. Дипломата объявили персоной нон грата.

«Японский дипломат задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае», — говорилось в сообщении ФСБ.

В ведомстве уточнили, что японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам. По информации ФСБ, Тацунори был консулом Генконсульства по политическим вопросам.

Мария Шустрова

Оригинал материала: “Газета.ру”