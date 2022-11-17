 

Пора доставать пуховик. Как привести куртку в порядок

17.11.2022, 18:20, Разное
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До наступления зимы осталось очень мало времени. А значит, пора подготовить к сезону холодов соответствующую одежду. К примеру, достать из шкафа хранившийся там долгие месяцы пуховик. Правда, после столь длительного периода хранения его внешний вид может неприятно удивить. А если в прошлом году не были удалены жирные следы и грязь, то состояние вещи вообще будет удручающим. Но переживать по этому поводу не стоит. Благодаря ряду хитростей, пуховик снова может выглядеть достойно. В чем же они заключаются?

Правильная стирка пуховика

Если на пуховике слишком заметные загрязнения, то обойтись в этом случае без стирки никак не получится. Ведь опрятность — это необходимое свойство любой одежды. Но не каждый человек рискует стирать вещи в машинке, так как их можно легко испортить. Хотя пуховика это не сильно касается, поэтому можно на этот счет не переживать. Чтобы вещь не деформировалась, необходимо стирать ее правильно. И тут поможет простейший лайфхак: с верхней одеждой в барабан нужно положить пять теннисных мячиков.

Использование отпаривателя или доступного аналога

Привести пуховик в порядок поможет обычный отпариватель. Гаджет бережно и эффективно справится со своей задачей. Но если прибора все же нет в наличии, то попробуйте интересный способ. Необходимо набрать в ванную горячую воду, а сверху разместить на вешалке верхнюю одежду. Всего через шестьдесят минут воздействия пара, пуховик расправится и обретет прежнюю форму. Но в идеале, конечно, лучше использовать профессиональный отпариватель.

Применение холода

Если на пуховике отсутствуют загрязнения и пятна, то задача существенно упрощается. Достаточно подобрать вешалку нужного размера и отнести куртку на балкон. Там верхняя одежда оставляется на всю ночь. Холодная погода сделает свое дело, придав пуховику приемлемый внешний вид.


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