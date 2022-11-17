Глина, йогурт, овсянка: домашние ингредиенты для масок, которые отлично очищают поры кожи

Кожа лица нуждается в регулярном очищении. Для этого можно пользоваться не только дорогостоящими покупными средствами, но и домашними рецептами. Они предполагают использование полезных и натуральных продуктов, из которых получаются замечательные маски. Они обладают многими полезными свойствами, а также способствуют очищению пор кожи. Расширенные поры придают коже неприятный вид. Но качественные маски смогут сделать кожу чистой, а также восстановят ее естественную гладкость.

Глина

Глина – это великолепное средство, позволяющее получить гладкую и красивую кожу. Она идеально подходит для жирной кожи, поскольку устраняет излишки кожного сала. Глина снабжает клетки кожи кислородом и оказывает подщелачивающее действие. Она богата полезными минералами, такими как магний, кремний и кальций.

При смешивании с целебными и антибактериальными ингредиентами создается маска, которую можно безопасно и эффективно использовать для поддержания здоровья кожи.

Йогурт

Он помогает отшелушивать кожу и сужать поры с помощью натуральной молочной кислоты. Йогурт также обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, поэтому предотвращается появление пигментации.

Мед

Он обладает антибактериальными и антиоксидантными свойствами. С его помощью кожа становится блестящими, а также он защищает ее от появления прыщей и ранних признаков старения. Мед также естественным образом очищает поры.

Овес

Он обладает противовоспалительными свойствами и является естественным очищающим средством. Овес подходит для всех типов кожи, а также не вызывает раздражение или аллергию на чувствительной коже.

Эфирное масло чайного дерева

Оно известно своими антисептическими свойствами, а также используется для лечения прыщей.

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Для изготовления маски достаточно смешать любой вышеуказанный ингредиент с порошком глины, добавить немного воды и получить идеальную консистенцию для нанесения на лицо. Оставить такую маску нужно на 15 минут, после чего она смывается теплой водой.

Маска с активированным углем для очистки пор

Активированный уголь является прекрасным ингредиентом для кожи, а также его целесообразно смешиваться с яичным белком. Яичный белок обладает вяжущими свойствами, поэтому с его помощью уменьшаются поры. Используйте слегка взбитый яичный белок, в который добавляется порошок древесного угля. Нанесите маску на лицо и оставьте ее на 15 минут. Затем она легко смывается теплой водой, а лицо протирается мягким полотенцем.

Пищевая сода с пшеничными отрубями

Пищевая сода мягко отшелушивает кожу, которая сразу становится гладкой и блестящей. Дополнительно она эффективно очищает поры. Смешайте столовую ложку меда с пищевой содой, а затем залейте очень мелко измельченными пшеничными отрубями, пока смесь не затвердеет. Нанесите маску на лицо и шею, но следите, чтобы она не попала в глаза. Подождите 15 минут, а затем вымойте лицо.

Таким образом, даже с помощью безопасных и натуральных ингредиентов, которые имеются в каждом доме, можно очистить поры лица от грязи. Для этого делаются качественные маски.