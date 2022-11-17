 

В Новосибирской области открылся региональный сосудистый центр

17.11.2022, 18:09, Новости дня
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На базе Городской больницы №2 заработал новый, седьмой в Новосибирской области, региональный сосудистый центр, созданный в рамках национального проекта «Здравоохранение». Он будет оказывать оперативную круглосуточную специализированную лечебно-диагностическую помощь больным с острым нарушением мозгового кровообращения.

В церемонии открытия нового регионального сосудистого центра (РСЦ) принял участие первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. Он отметил, что ввод центра в эксплуатацию значительно расширит возможности оказания высокотехнологичной помощи пациентам со сложными сосудистыми патологиями, сообщается на сайте правительства Новосибирской области.

«Центр открыт именно на базе Городской больницы №2, ведь здесь собран уникальный медицинский коллектив. Региональный сосудистый центр будет обслуживать пациентов из Дзержинского района Новосибирска, а также части Новосибирского, Тогучинского и Болотнинского районов. Центр оснащен уникальным современным оборудованием. Протокол работы рассчитан до минуты таким образом, чтобы спасать жизни пациентов в экстренных ситуациях», – подчеркнул Петухов.

Главный врач ГБУЗ НСО «ГКБ №2» Любовь Шпагина рассказала, что жители региона смогут получать в центре медицинскую помощь эндоваскулярными методами лечения патологий на сосудах сердца, мозга. Это самый высокий уровень оказания специализированной кардиологической помощи в максимально сжатые сроки. Возможности нового регионального сосудистого центра позволяют проводить 1,5-2 тыс. операций в год.

В структуру РСЦ входят отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, кардиологическое, неврологическое отделения, палата реанимации и интенсивной терапии для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, клинико-диагностическая лаборатория, стерилизационное рентгенологическое отделение, отделения функциональной и ультразвуковой диагностики, операционный блок. Для нового сосудистого центра Городской больнице №2 передан ангиографический комплекс, приобретено дополнительное оборудование, произведен ремонт.

Задача по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний – одна из ключевых в сфере здравоохранения Новосибирской области. Правительство региона держит на особом контроле создание сети РСЦ и первичных сосудистых центров.  

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