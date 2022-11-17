 

Собчак извинилась перед Чемезовым за своих коллег

17.11.2022, 18:08, Новости дня
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Журналистка Ксения Собчак принесла извинения главе госкорпорации Ростех Сергею Чемезову за действия своих коллег, и заявила, что они также сожалеют о произошедшем.

«Мои коллеги, молодые ребята (Кирилл Суханов, Ариан Романовский, Тамерлан Бигаев) стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве. Сейчас они в СИЗО, им предъявлены серьезные обвинения», – написала Собчак в своем Telegram-канале.

Она добавила, что в этом нет политического контекста, а сами обвиняемые искренне сожалеют о произошедшем. Собчак отметила, что их судьбу решит суд.

«Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», – заключила журналистка.

Чемезов является потерпевшим по делу о вымогательстве, подозреваемыми стали коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский.

Источники сообщали, что Собчак якобы стала подозреваемой в деле, но ее мать сенатор Людмила Нарусова опровергла эти заявления, отметив, что журналистка не имеет статуса в деле.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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