Юрист Алексеев прокомментировал приговор голландского суда по делу МН17

Следствие и приговор суда Нидерландах по делу о крушении самолета MH17 нельзя назвать объективными, достоверными или допустимыми, рассказал член Ассоциации юристов РФ Сергей Алексеев.

По его словам, следствие нельзя считать объективным, так как расследовался один сценарий из всех возможный. Это был именно тот сценарий, который стал выгоден украинской стороне.

«Российские криминалисты допущены не были, поэтому в обвинении очень много слабых мест и скрытых фактов, значимых для истины по делу. Значительная часть доказательной базы была обеспечена той стороной, чьи вооруженные силы, вероятно, и несут ответственность за преступление, то есть Украиной», – передает ТАСС слова Алексеева.

Также он добавил, что суд и следствие работали лишь с копиями аудиозаписей, предоставленных агентами СБУ. Не предоставили и спутниковые снимки США.

«Решение – сомнительное, оно без учета позиции Министерства обороны России, проигнорированы данные принадлежности ракеты по серийному номеру», – отметил юрист.

Он объяснил, что Окружной суд Гааги – не международный суд, а национальный суд отдельной страны и российские граждане не попадают под его юрисдикцию.

Когда дело рассматривается, по сути, без участия обвиняемых нарушается принцип состязательности, нарушается право на защиту, дело принимает обвинительный уклон, добавил юрист.

В четверг Окружной суд в Гааге признал российских граждан Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 в 2014 году. Также он объявил, что Boeing рейса MH17 в 2014 году сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук» в Первомайске.

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